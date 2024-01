Vikend pred nama dočekujemo praznično. Sutra je Badnji dan, a u nedelju pravoslavni vernici praznuju Božić. Većina običaja su identični, samo se neki razlikuju u odnosu na to gde u Srbiji živite.

Voditelji emisije Puls Srbije na Kurir TV Milica Marković i Miloš Anđelković ugostili su sveštenika SPC Igora Batesa, koji je objasnio šta je za hrišćane, pogotovo pravoslavne, radosniji praznik - Božić ili Vaskrs.

- Vaskrs je na istoku kod nas pravoslavnih uvek bio na prvom mestu i ko se malo razume u crkveno bogosluženje, na primer, mi u toku godine imamo praznike koije i dalje koje praznujemo po takozvanom starom ili julijanskom kalendaru. Neke pravoslavne crkve su prešle na takozvani reformisani gregorijanski kalendar, pa i Božić, Grci su recimo već proslavili, ali što se tiče Vaskrsa, svi pravoslavni imamo zajednički Vaskrs - rekao je Bates.

foto: Kurir TV

Pojasnio je posebnost Vaskrsa kao najvećeg praznika u pravoslavnoj veri.

- Vaskrs je zapravo posebno, izvanredno mesto u crkvenom i bogoslužbeno-liturgijskom životu. I u tom smislu možemo da kažemo da je Vaskrs najveći hrišćanski praznik, jer da Hristos nije vaskrsao, onda i samo rođenje ne bi imalo značaja. Dakle, i čitava dilema, na primer, kada je umro, jeste bilo od strane protivnika da se sakrije njegovo vaskrsenje - dodao je.

02:18 KOJI JE VEĆI PRAZNIK - BOŽIĆ ILI VASKRS? Sveštenik SPC Igor Bates otklonio sve dileme: Pravoslavnim vernicima je OVAJ DAN POSEBAN

Ipak, naglasio je da značaj Božića nikako ne bi trebalo da bude umanjen.

- Ali i sa druge strane, da nije došao i postao čovek, dakle, opet ne bi moglo sve to da se desi. Tako da ja ne bih odvajao to. Rekao bih da su, ajde, možemo tako da kažemo, podjednako radosni. Božić je možda radosniji u tom smislu, zato što on se rodio kao dete, rodio se u porodici i samo rođenje za nas, kao za ljude, za svakog čoveka, ukazuje na najveću radost koju mi, kao roditelji, imamo u ovom svakodnevnom životu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:58 DA LI I POD KOJIM USLOVIMA TREBA RADITI NA BOŽIĆ?! Uzelac: Praznici treba da se plaćaju DUPLO, ali kod nas vlada paušalni princip