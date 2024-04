VLADIMIR ĐUKANOVIĆ: Bojkot

Vele vrli nam opozicionari kako će da bojkotuju nastupajuće beogradske izbore ako im se ne udovolji zahtevima. Namerno ističem njihovim zahtevima, jer izgleda ono što je ODIHR dao kao preporuke njih ne zanima mnogo. Zapravo, vlast je ta koja želi da sprovede preporuke ODIHR od prve do poslednje tačke, ali večitim opozicionim luzerima to nije dovoljno, pa su osmislili neke svoje dodatne prohteve koji su apsolutno suludi. Time su zapravo pokazali da su sve one besmislene optužbe koje su iznosili o nekakvoj izbornoj krađi, preseljenju birača, zapravo bile obična laž kojom su pravdali svoju decembarsku izbornu katastrofu. Nove prohteve koje iznose kao uslov da bi izašli na beogradske izbore, dakle nešto što nema veze s preporukama ODIHR, čine kao alibi za potencijalni poraz ukoliko na izbore ipak izađu ili kao alibi da bi izbore bojkotovali, jer su svesni da na istima nemaju šta da traže. Da li će izaći, zavisi od toga šta će im zapadne ambasade u Beogradu reći, jer nikom nije po volji da trpi njihove hirove. Otuda stvaraju dupli alibi. Ukoliko se odluče da ipak izađu na izbore, posle neminovnog poraza reći će kako su uslovi bili loši i da je to razlog za novi poraz. Obrnuto, ako se odluče za bojkot, opet mogu da kažu da na izbore ne mogu da izađu jer su, bože moj, uslovi užasni. Kako god izabrali, obe varijante su po njih loše, jer su svakako gubitničke, no generalno sve što inače ovih dana rade naši vrli opozicionari zaista je odvratno.

Šta god da odluče, autor ovih redova želi da istakne kako svim srcem navija da oni izbore bojkotuju i da sve te njihove idiotske prohteve vlast ignoriše. Jednostavno, negde se mora reći - dosta! Dakle, sve što je ODIHR preporučio spremni smo da implementiramo, sve mimo toga zaboravite. Ukoliko vam se ne dopada, molim lepo, slobodno bojkotuje do sudnjeg dana izbore. Čak bih, da se pitam, sve učinio i javno putem medija podstrekivao opoziciju da izbore bojkotuje, jer bih na taj način pokazao da država nije igračka i da ne može svako s njom da poigrava. Ovde postoje zakoni, postoji sistem, postoji neki pravni poredak i ne može niko da urušava državu zbog sopstvenih političkih interesa. Kako su krenuli s prohtevima, na kraju će tražiti da im se garantuje pobeda i da su izbori čak nepotrebni, jer je neophodno samo da se oni aklamacijom ustoliče i zasednu u fotelje. Prema tome, volja vam je, gospodo, da se prihvate preporuke ODIHR i da izađete na izbore, volja vam je bojkotujte i da se pozdravimo. Niko za vama suzu neće pustiti, a to što ćete ponovo izabrati političko samoubistvo samo je vaš problem. Možda je i red da se do kraja ukanalite, pa da Srbiju ostavite na miru. Eto, ako vam je lakše, na svakom koraku navijaću da izbore bojkotujete i podsticaću vas javno. Mada, znam da ste kukavice i da ste lažovi i da se nećete usuditi na taj korak, jer su vam iz određenih ambasada već napravili plan kampanje i da vam je priča o bojkotu samo taktika. Zato ćemo morati na izborima da vas pregazimo, i to nikad odlučnije i u slast.