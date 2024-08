ALEKSANDRA JERKOV: Druga najmoćnija vojna sila u Rusiji

Ruska invazija na Ukrajinu, koja je započela sa ciljem brzog osvajanja i nametanja političke volje narodu susedne države, sada se pokazuje kao jedan od najkobnijih pogrešnih proračuna u modernoj istoriji. Vladimir Putin, vođen svojom autokratskom i nedemokratskom ambicijom, verovao je da će Ukrajina pasti bez većeg otpora, dok je svet gledao u strahu pred mogućom upotrebom nuklearnog oružja. Međutim, umesto toga, rat koji je započeo kao akt agresije protiv nezavisne države razotkrio je do koske slabosti i kontradikcije ruskog režima. Ukrajinski upad u region Kurska u Rusiji nije samo vojni manevar, već i politički i moralni udarac Putinovom režimu. Ovaj čin predstavlja simbolički trenutak u kojem se pokazuje da Rusija, koja je smatrana drugom najmoćnijom vojnom silom na svetu, sada ne može ni da zaštiti sopstvenu teritoriju. Takva situacija, koja bi se pre samo godinu dana činila nezamislivom, danas je realnost koja razotkriva unutrašnje slabosti ruske vojne mašinerije i strategije.

Putin je svojim ratnim pohodima želeo da povrati slavu Rusije kao globalne supersile, ali je umesto toga osvetlio pravu prirodu svog režima - režima koji se oslanja na zastrašivanje, represiju i manipulaciju kako bi opstao na vlasti. Kada su ruske trupe prvi put prešle ukrajinsku granicu, verovatno nisu očekivale žestok otpor koji će im pružiti ukrajinska vojska, podržana međunarodnom zajednicom koja je prepoznala potrebu da se suprotstavi imperijalnim ambicijama jednog autokrate. Ukrajina je svojom hrabrošću i odlučnošću iznenadila svet i pokazala da čak i u situaciji gde su svi izgledi protiv nje može pružiti otpor i zadati ozbiljne udarce protivniku. Najnoviji događaji, uključujući napade na rusku teritoriju, predstavljaju novu fazu ovog sukoba u kojoj Ukrajina prelazi iz defanzive u ofanzivu, šaljući jasnu poruku da se neće zaustaviti dok se njen teritorijalni integritet ne obnovi. Reakcija iz Kremlja na ove upade bila je predvidljivo oštra. Putinov režim pokušava da ove akcije predstavi kao „terorističke napade“, u očajničkom pokušaju da opravda svoje vojne neuspehe. Međutim, čak i najlojalnije Putinove pristalice sada moraju da priznaju da Rusija, koja je nekada slovila za vojnu silu koja bi mogla da zastraši svet pretnjom nuklearnim ratom, sada daje povoda za šale o svojoj vojnoj nemoći. Dok ruski propagandni aparati nastoje da prikažu ove događaje kao privremene neuspehe, činjenice govore same za sebe - Ukrajina, država koju je Putin želeo da pregazi, sada pokazuje snagu koja ugrožava i samu Rusiju. Ovaj razvoj situacije doveo je do novih izazova unutar Rusije, gde se sada, sve više i više, postavlja pitanje da li Putin zaista da zaštiti Rusiju ili će njegova agresivna politika dovesti do potpunog kolapsa ruske vojne moći.

Kako god se rat završio, jedno je sigurno - Rusija više nikada neće biti percipirana na isti način. Rusija, koja je nekada bila druga najmoćnija vojska na svetu, sada se bori da zadrži titulu druge najmoćnije vojske čak i na sopstvenoj teritoriji. Putinov režim, ogoljen do srži, ostaje kao upozorenje svetu - autokratija zasnovana na sili i strahu uvek će na kraju doživeti svoj pad, suočena sa odlučnošću onih koji se bore za slobodu.