U središtu ovog tišinskog budžeta nalazi se jedan projekat - Ekspo 2027. Sa ciframa koje su narasle do neslućenih visina, Ekspo je proglašen „nacionalnim prioritetom“, dok ključni sektori poput obrazovanja i zaštite životne sredine dobijaju mrvice. Sume novca koje odlaze na ovu međunarodnu izložbu premašuju izdvajanja za oba ova sektora zajedno. Istovremeno, odgovori na pitanja o stvarnim troškovima Ekspa izostaju. Umesto transparentnosti i informacija, građani dobijaju uvrede i omalovažavanje - prema svima koji se usuđuju da pitaju kako će se potrošiti njihov novac. Dok se pripremaju grandiozni planovi za Ekspo, građani Beograda ostaju bez dugo obećavanog metroa, jer je, kako vlast tvrdi, „kasa prazna“. Čuju se informacije da svu prateću infrastrukturu grade dobro proverene firme od poverenja, firme bliske vlasti, firme koje drže kriminalci koji doprinose „tamo gde treba“ i firme koje su, kako vidimo na primeru Novog Sada, oslobođene od bilo kakve odgovornosti, čak i kad su posledice njihovog rada i nemara takve da je nemoguće zamisliti gori ishod. Da apsurd bude veći, vlasti su u više navrata insinuirale da su ljudi koji su se usudili da traže pravdu za poginule u Novom Sadu i odgovornost za one koji su za nesreću krivi neprijatelji razvoja i investicija, optužujući ih da žele da ugroze Ekspo. Ova bezobzirna manipulacija tragedijom radi opravdanja političkih i ekonomskih prioriteta pojedinaca iz vlasti pokazuje potpunu neosetljivost prema ljudskim životima i dostojanstvu.

Ovaj budžet nije samo finansijski dokument - on je simbol sistema koji nije stvoren za ljude. On jasno pokazuje šta je važno vlastima, a šta nije. Haos koji je juče vladao u parlamentu nije slučajan; to je odraz njihovog stava prema građanima. Ekspo je postao simbol bahatosti, netransparentnosti i odvajanja od stvarnih problema građana. Umesto da bude prilika za razvoj i ponos, ovaj projekat se pretvara u spomenik neodgovornosti i lažnih prioriteta. Ali tišina vlasti ne znači da mi treba da ćutimo. Naprotiv, tišina je poziv da govorimo još glasnije - jer na kraju, svaki dinar u tom budžetu je naš. I svaka reč o tome kako se troši naš novac treba da bude izgovorena.