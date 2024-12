U osnovi oba slučaja nalazi se isti problem - sistem koji ne zna, ne može ili ne želi da reaguje. Škole, fakulteti, institucije koje bi trebalo da budu mesta sigurnosti, obrazovanja i razvoja, često postaju mesta na kojima mladi ljudi doživljavaju nasilje. I ne samo to. Kada nasilje izađe na videlo, reakcije institucija su često sporadične, zakasnele ili potpuno izostaju. Umesto da reaguju odmah, odgovorni se, po pravilu, povlače u tišinu. U najboljem slučaju, to je tišina nesnalaženja - ne znaju kako da postupe, nemaju mehanizme. U najgorem, to je tišina sračunata na zaštitu nasilnika. Ugled škole, fakulteta, institucije, stavlja se iznad svega, čak i iznad prava žrtava. Šta nam to govori o vrednostima koje kao društvo postavljamo? Tišina u Petnici je trajala godinama, hranila se ćutanjem svih onih koji su znali, sumnjali ili se pretvarali da ne vide. I za svaku od tih godina postavlja se isto pitanje: gde su bile institucije. Ovo pitanje možemo postaviti danas, ponovo i ponovo, za svaki slučaj koji dolazi na svetlost dana. Žrtve seksualnog nasilja nisu ni same, ni usamljene. Sistem ih takvima čini.

On im ne pruža podršku. Ne pruža zaštitu. Umesto toga, njihova hrabrost da progovore često biva dočekana sumnjom, osporavanjem, pa čak i osudom. Pitanje koje im se prečesto postavlja nije: „Kako ti možemo pomoći?“, već: „Zašto nisi ranije rekla?“ Rešenje ne sme zavisiti od pojedinačnih škola, fakulteta ili čak od lične hrabrosti zaposlenih. Rešenje mora biti sistemsko, univerzalno i primenjivo svuda. Svaka obrazovna ustanova mora imati jasno definisane mehanizme za prepoznavanje, prijavu i procesuiranje seksualnog uznemiravanja.