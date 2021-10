PRATITE UŽIVO NA KURIRU RE-SET SUMMIT EKONOMIJA: U nauku treba da uključimo svakog entuzijastičnog pojedinca

Pratite uživo konferenciju RE-SET SUMMIT EKONOMIJA: NAUKA I MLADI KREIRAJU DRUŠTVENI PROGRES, gde se kroz dva panela diskutuje o razvoju nauke i potencijalima.

11.00-12.00 PANEL 1: RAZVOJ NAUKE I POTENCIJALI

Koliko su mladi u fokusu u nauci u ovom trenutku?

- Veća je verovatnoća da ćemo entuzijastičnog pojedinca naći u mlađem delu, ali svako treba da bude uključen u ovaj proce. Trudimo se da aktiviramo mladi svet i celu širu društvenu zajednicu, da nauku približimo najmlađim sugrađanima, do toga da u taj proces treba uključiti i mlade ljude koji su započeli karijeru - rekao je Marko Krstić, v. d. direktora Centra za promociju nauke.

Društvene promene u direktnoj vezi sa naukom

- Nauka i istraživači pomeraju svet ka napred i mnoga saznanja nam pomažu da se prilagodimo prirodi. Sreća je da imamo velike intuzijaste u tom svetlu. U nauci koja pomera svet je dobra stvar to što je nauka umrežena na svetskom nivou. Srećna sam da je globalno došlo vreme da se shvata značaj nauke. Čini mi se da je sada više nego ikada bitna uloga nauke u društvu - rekla je Aleksandra Drecun, predsednica, Intersection, Center for Science and Innovation.

Na koje zamlje možemo da se ugledamo i razvijamo potencijale?

- Uvek sam za to da se ugledamo na najbolje, kada se govori o inovacijama, zna se da je američki model inovativni koji je podigao njihv sektor. Pomogli su nam dosta. Mi treba da iskostimo na najbolji način zemlje koje su u okruženju. U svemu što radite morate da budete kontinuirano sa svima u svetu koji idu napred - rekla je ona.

Koji su aktivnost je resorno ministarsvo preduzelo i koje su to oblasti?

- Što se tiče aktivnosti koje ministarstvo preduzima, htela bih da istaknem da se ministarstvo ne bavi samo promocijom nauke, nego preduzima aktivnosti, podrškom objavljivanja radova, dolaskom inostranih naučnika i kroz brojne druge aktivnosti podržavamo rad naučnika - rekla je na početku Marina Soković, pomoćnica ministra za nauku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Istakla je da se tokom tekuće pandemije još jednom pokazalo da kapacitet naučne zajednice je velika i uvek je tu.

