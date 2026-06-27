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Slučaj Džefrija Epstajna godinama izaziva pažnju javnosti širom sveta, a brojna pitanja o mreži njegovih kontakata, uticajnim ličnostima koje su se pominjale u dokumentima i mogućim vezama sa centrima moći i dalje ostaju bez konačnog odgovora.

O tome da li će javnost ikada saznati punu istinu i šta se trenutno krije iza hiljada stranica dostupne dokumentacije za emisiju "Redakcija" govorio je istoričar Nemanja Blagojević.

Posao nezavisnih istraživača, a ne državnih institucija?

Blagojević smatra da javnost ne treba da očekuje brze odgovore kada je reč o Epstajnovoj aferi, jer je reč o ogromnoj količini materijala čija analiza još traje.

- Ljudi očekuju da se takve kontroverzne stvari objave preko noći. Međutim, to ne ide tako. Već su napravljeni ogromni koraci i verujem da će biti potrebne godine i godine da se ljudi psihički pripreme na pravi sadržaj Epstajn dokumenata, slike i sve ostalo. Za obične ljude cela ta afera bila je jedan kratkotrajni momenat gde su neke činjenice izašle u javnost i onda se zaćutelo.

Međutim, postoje forumi gde se analiziraju ti dokumenti i gde se najstrašnije činjenice tog sveta i dalje saznavaju. Ljudi nisu spremni za ono što piše u Epstajnovim dokumentima - rekao je Blagojević.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Prema njegovim rečima, posao istraživanja više nije u rukama državnih institucija već nezavisnih istraživača.

- Ljudi treba da razumeju da se tu nalazi oko trista terabajta materijala i da je sve to uglavnom u pisanom obliku. Tu se nalaze hiljade i hiljade, da ne kažemo stotine hiljada dokumenata koje treba pročitati. To je ogroman posao. Koliko znamo, američka vlada se time javno više ne bavi. Ceo posao je zapravo pao na samostalne istraživače koji kopaju po dokumentima i objavljuju ono što smatraju najvažnijim i najkontroverznijim - istakao je on.

Govoreći o razlozima zbog kojih se pojedini detalji ne pojavljuju u javnosti, Blagojević je naveo da mnogi strahuju od posledica.

- Ta stvar nije gotova. Ona se istražuje i istraživaće se godinama. Problem je što podatke do kojih istraživači dolaze mnogi ne žele javno da objave. Razloga je više. Svako se plaši za sebe jer su tu navedena neka vrlo moćna imena. A sa druge strane, ono što se saznaje izaziva veoma teške emocije, depresiju i beznađe. To su podaci koji su za mnoge ljude izuzetno uznemirujući - rekao je Blagojević.

Nemanja Blagojević, istoričar Foto: Kurir Televizija

Tajni sastanci najmoćnijih ljudi sveta

Istoričar je potom govorio o navodnim okupljanjima političkih i poslovnih elita i njihovom uticaju na globalne događaje.

- Mi danas imamo priče o okupljanjima najuticajnijih ljudi sveta, milijardera, senatora, ljudi iz velikih korporacija, koji razgovaraju o globalizmu, Trećem svetskom ratu, veštačkoj inteligenciji i drugim važnim pitanjima.

Kada vidite da se na jednom mestu okuplja stotinu ili sto pedeset najmoćnijih ljudi sveta, logično je da se postavlja pitanje šta je stvarni cilj takvih sastanaka i kakav uticaj oni mogu imati na buduće događaje - naveo je Blagojević.

On smatra da su priče o uticaju moćnih grupa na svetske procese prisutne decenijama.

- Ako zalazimo dalje u prošlost, sve te priče o kontroli sveta i uticaju na buduće događaje postoje i u ranijim knjigama i dokumentima i to ide više od sto godina unazad. Mi danas možemo da pronađemo mnoge obrise tih ideja u raznim tekstovima. Neko će to nazvati teorijama zavere, neko drugačije, ali činjenica je da takve priče postoje veoma dugo - rekao je on

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Veštačka inteligencija menja pravila igre

Blagojević je posebno istakao da bi razvoj veštačke inteligencije mogao da promeni način na koji se dolazi do skrivenih informacija.

- Ono što je danas posebno zanimljivo jeste tehnološka revolucija i razvoj veštačke inteligencije. To je nešto što je došlo neverovatno brzo i promenilo način na koji funkcionišu ekonomija, ratovi i tehnologija. Sada već imamo sisteme koji mogu da pretraže desetine hiljada stranica dokumenata za veoma kratko vreme i da izdvoje ono što je najvažnije. Zbog toga verujem da će mnoge tajne u budućnosti biti otkrivene ne zahvaljujući državama, već istraživačima i ljudima koji koriste takve alate - ocenio je on.

Kako je zaključio, javnost će vremenom saznati mnogo više nego što danas zna.

- Pre ili kasnije pojaviće se pojedinci, organizacije ili države koje će koristiti veoma napredne AI sisteme za analizu ogromnih količina podataka. Zato mislim da će mnoge stvari izaći na videlo. Pitanje nije da li će se saznati, već kada će se saznati. To je samo pitanje vremena - zaključio je Blagojević.

06:28 BLAGOJEVIĆ OTKRIO ZAŠTO NEMA KONAČNOG EPILOGA: "Ljudi nisu spremni za ono što piše u Epstajnovim dokumentima" Izvor: Kurir televizija

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