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Poljoprivrednik Mehmet Emin Sualp iz sela Salkaja u turskoj provinciji Elazig planirao je da na svom imanju zasadi voćnjak trešanja. Međutim, dok je kopao rupe za sadnice, na dubini manjoj od 50 centimetara primetio je obojene kamenčiće koji su formirali pravilne šare.

Shvativši da je naišao na nešto neuobičajeno, odmah je obavestio lokalnu policiju i Direkciju muzeja u Elazigu, umesto da nastavi sa kopanjem ili pokuša da sam ukloni pronađene delove.

Otkriven rimski mozaik površine 84 kvadratna metra

Po dolasku arheologa usledila su iskopavanja koja su otkrila impresivan rimski mozaik površine čak 84 kvadratna metra. Stručnjaci procenjuju da je nastao pre oko 1.700 godina, u periodu prelaza između Rimskog carstva i ranog Vizantijskog carstva.

Mozaik je izuzetno dobro očuvan uprkos tome što je vekovima bio zakopan ispod obrađivanog zemljišta.

Prikazane životinje koje su nekada naseljavale Anadoliju

Posebnu vrednost ovom nalazu daje bogat prikaz životinjskog sveta. Na mozaiku se nalaze lavovi, anadolijski leopardi, medvedi, divlje svinje, jeleni, planinske koze, lovački psi, fazani, patke i guske, kao i brojne biljke i drveće.

Arheolozi smatraju da ovakvi prikazi predstavljaju dragocen istorijski zapis o životinjskim vrstama koje su nekada naseljavale područje današnje Turske, od kojih su neke danas izumrle ili gotovo nestale.

Statusni simbol imućnih Rimljana

Stručnjaci veruju da je mozaik krasio pod luksuzne vile ili značajne javne građevine, jer je izrada ovako velikog i detaljnog umetničkog dela zahtevala ogromna finansijska sredstva i vrhunske majstore.

Mozaici ovog tipa u antičko doba bili su simbol bogatstva i društvenog ugleda.

Jedan od najvrednijih nalaza u Turskoj

Prema navodima arheologa, ovo je jedan od najznačajnijih rimskih mozaika pronađenih u Turskoj jer je gotovo potpuno očuvan i prikazuje životinje koje su nekada živele na tom području u jedinstvenoj kompoziciji.

Njegovo očuvanje dodatno iznenađuje imajući u vidu da se vekovima nalazio neposredno ispod obradivog zemljišta.

Ispravna reakcija poljoprivrednika

Stručnjaci ističu da je presudnu ulogu u očuvanju ovog blaga imao upravo vlasnik zemljišta, koji je odmah prijavio nalaz nadležnim institucijama.

Prema zakonima Turske, arheološki nalazi pripadaju državi, a njihovo prikrivanje ili prodaja predstavljaju krivično delo. Zahvaljujući brzoj reakciji poljoprivrednika, stručni timovi uspeli su da mozaik pažljivo iskopaju i sačuvaju bez oštećenja.

Turska krije još mnoga arheološka blaga

Turska važi za jednu od zemalja sa najbogatijim arheološkim nasleđem na svetu. Na njenoj teritoriji vekovima su se smenjivale brojne civilizacije - od Grka i Rimljana do Vizantinaca – zbog čega se nova otkrića često dešavaju sasvim slučajno, tokom poljoprivrednih radova ili građevinskih projekata.