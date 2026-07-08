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Od početka maja, 85 škola u Kijevu je oštećeno u ruskim vazdušnim napadima, uključujući 30 od početka jula, izjavio je zamenik načelnika vojne administracije glavnog grada Ukrajine Valentin Mondrijvski.

"Među oštećenim objektima su vrtići, srednje i više škole, stručne škole, pripremna odeljenja i univerziteti, kao i inkluzivni resursni centar", rekao je zvaničnik na društvenim mrežama i dodao da je 310 obrazovnih institucija u gradu pretrpelo štetu od početka ruske invazije 24. februara 2022. godine.

1/7 Vidi galeriju Ruski masovni napad raketama i dronovima na Kijev Foto: Printscreen/X

Mondrijvski je rekao da "neprijatelj nastavlja da namerno uništava mirnu infrastrukturu Kijeva".

"Škole, vrtići i škole su mesta gde deca treba da uče, napreduju i osećaju se bezbedno. Umesto toga, grad se sve više budi uz zvuk eksplozija, a deca otkrivaju uništene učionice i razbijene prozore", dodao je on.