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Francuska i Sirija dogovorile su da ponovo imenuju ambasadore posle više od jedne decenije, što predstavlja značajnu obnovu diplomatskih odnosa za zemlju koja se oporavlja od godina građanskog rata Predsednici Sirije Ahmad al-Šara i Francuske Emanuel Makron objavili su odluku na konferenciji za novinare tokom istorijske posete francuskog predsednika Damasku.

"Naš sastanak predstavlja istorijsku prekretnicu", rekao je al-Šara.

Francuska je zatvorila svoju ambasadu u Siriji 2012. godine tokom građanskog rata, ali ju je simbolično ponovo otvorila početkom 2025. godine.

Makron je prvi francuski predsednik koji je posetio Siriju posle gotovo dve decenije.

Sirijska agencija SANA prenela je da su dve države potpisale niz sporazuma o saradnji i memoranduma o razumevanju u oblastima investicija, infrastrukture, saobraćaja, zdravstva, bankarstva i institucionalnog razvoja.

Ceremonija potpisivanja, održana u prisustvu dvojice predsednika, ocenjena je kao značajan korak ka proširenju bilateralne saradnje u više sektora.

Ministar spoljnih poslova i dijaspore Sirije Asad Hasan al-Šaibani i francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro potpisali su Okvirnu deklaraciju o sveobuhvatnoj saradnji, kojom se uspostavlja okvir za jačanje bilateralnih odnosa između dve zemlje.