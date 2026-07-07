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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i holandski premijer Rob Jeten potpisali su sporazum o saradnji u oblasti bespilotnih letelica, poznat kao Drone Deal, prenosi Ukrinform.

Vest je objavio sam Zelenski na svom nalogu na Fejsbuku, istakavši da će sporazum dodatno unaprediti zajednički razvoj odbrambenih tehnologija.

Premijer i ja potpisali smo i sveobuhvatan sporazum o saradnji u oblasti dronova – Drone Deal. On će stvoriti još više mogućnosti za zajedničku proizvodnju i tehnološki razvoj, a što je najvažnije, doneće veću doslednost u razmeni stručnog znanja i izvozu naoružanja. Zahvalan sam Holandiji na pomoći koja je doprinela zaštiti i spasavanju života hiljada i hiljada naših ljudi od ruskih napada“, poručio je Zelenski.

Zelenski: Evropi je potrebna sopstvena zaštita

Ukrajinski predsednik ocenio je da Evropa mora dodatno da ojača svoje odbrambene sposobnosti kako bi se suočila sa savremenim bezbednosnim izazovima.

Evropi su potrebne sopstvene protivbalističke sposobnosti kako bi evropski način života mogao biti u potpunosti zaštićen“, rekao je Zelenski.

Kako podseća Ukrinform, ukrajinski predsednik doputovao je u Ankaru kako bi učestvovao na samitu lidera NATO, gde je protivvazdušna odbrana i dalja vojna pomoć Ukrajini jedna od glavnih tema razgovora.

(Kurir.rs/Ukrinorm)

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