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Katarski LNG tanker Al-Rekayyat, na kojem se nalazila i hrvatska posada, pogođen je tokom plovidbe kroz Ormuski moreuz, a prema prvim nezvaničnim informacijama niko od najmanje šest hrvatskih državljana nije povređen.

Izvor upoznat sa incidentom rekao je za Rojters da je na brodu izbio požar u kotlarnici, zbog čega postoji opasnost od eksplozije.

Kako prenosi portal Morski.hr, jedan od hrvatskih pomoraca opisao je dramatične trenutke neposredno nakon napada.

"Pozdrav kolege. Samo da javim da smo svi dobro. Ugasili smo požar, samo malo dimi. Ja sam bio na straži. Bio sam srećom ispred ECR, dva metra kad je grunulo! Preživeo sam Božjim čudom, jer sam radio rundu i doslovno jednu minutu pre rakete izašao na ECR platformu", napisao je pomorac.





Foto: Printscreen

Prema navodima četiri izvora upoznata sa slučajem, brod je pretrpeo ozbiljna oštećenja dok je plovio omanskom stranom Ormuskog moreuza. Napad je usledio nakon izveštaja da je Iranska revolucionarna garda tokom noći ispalila rakete na brodove koji su prolazili ovom strateški važnom pomorskom rutom.

Ovo je prvi put od početka sukoba krajem februara da je pogođen katarski LNG tanker. Katar ujedno ima važnu posredničku ulogu u pregovorima između Vašingtona i Teherana.