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Le Pen je poručila da će uložiti žalbu Kasacionom sudu, najvišoj pravosudnoj instanci u Francuskoj, ističući da će taj postupak odložiti izvršenje kazne.

„Zbog toga ću voditi kampanju bez elektronske narukvice. Večeras sam kandidat za predsedničke izbore“, rekla je ona u televizijskom intervjuu.

Apelacioni sud joj je omogućio da se ponovo kandiduje tako što je ublažio ranije izrečenu zabranu obavljanja javnih funkcija.

„Moje ruke su čiste“, poručila je Le Pen.

Sud je zaključio da je Le Pen godinama nadgledala zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, odnosno da je njena stranka novcem namenjenim parlamentarnim pomoćnicima finansirala plate partijskih zaposlenih. Iako je negirala da je počinila krivično delo, tokom suđenja priznala je da je stranka napravila „grešku“.

Apelacioni sud potvrdio je osuđujuće presude za svih 11 optuženih, uključujući Le Pen i druge članove Nacionalnog okupljanja, ali je ublažio izrečene kazne.





1/7 Vidi galeriju Marin Le Pen Foto: EPA Christophe Petit Tesson, EPA Yoan Valat, AP Louise Delmotte

Zabrana kandidovanja smanjena je sa pet godina na 45 meseci, pri čemu su dve trećine kazne uslovno suspendovane. Pošto je Le Pen već odslužila 15 meseci zabrane, više nema prepreke da učestvuje na predsedničkim izborima.

Istovremeno, zatvorska kazna smanjena joj je sa četiri na tri godine, od kojih su dve uslovne.

Još nije poznato pod kojim uslovima će moći da se kreće dok nosi elektronsku nanogicu. O tome će u narednim sedmicama ili mesecima odlučiti drugi sudija.

Nakon najmanje šest meseci nošenja uređaja, sudija bi mogao da joj dozvoli njegovo uklanjanje ukoliko proceni da se primereno ponašala, što uključuje i plaćanje novčane kazne od 100 miliona evra koju je odredio apelacioni sud.

Po izlasku iz sudnice, Le Pen se uputila u sedište Nacionalnog okupljanja u Parizu, gde je ranije tokom dana viđen i njen politički naslednik Žordan Bardela. Stranka bi mogla da se suoči sa teškom odlukom o tome ko ima veće šanse na predsedničkim izborima 2027. godine.

Bardela je poslanik u Evropskom parlamentu i nema iskustvo koje ima Le Pen, a eventualna predsednička kandidatura bila bi mu prva.

Prezime Le Pen nalazi se na glasačkim listićima na svim predsedničkim izborima u Francuskoj od 1988. godine – četiri puta kandidovao se njen otac Žan-Mari Le Pen, a tri puta ona.

Stranka je osnovana 1972. godine pod nazivom Nacionalni front, koji je Žan-Mari Le Pen kasnije promenio u Nacionalno okupljanje, u okviru nastojanja Marin Le Pen da ublaži imidž stranke i udalji je od kontroverznog nasleđa svog oca.

Žan-Mari Le Pen bio je poznat po vezama sa osobama koje su sarađivale sa nacističkim okupatorima Francuske tokom Drugog svetskog rata, kao i po višestrukim presudama zbog govora mržnje, uključujući i negiranje Holokausta, zbog čega je njegova stranka decenijama bila neprihvatljiva velikom delu birača.

Pod vođstvom Marin Le Pen, Nacionalno okupljanje značajno je povećalo podršku i nastojalo da postane prihvatljivije široj javnosti. Od 2024. godine predstavlja pojedinačno najveću stranku u francuskoj Nacionalnoj skupštini, iako nema većinu u podeljenom parlamentu.