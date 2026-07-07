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Devogodišnja devojčica je nestala u ponedeljak uveče nakon što je koristila toalet u tržnom centru Trilerpark u Beču. Njen staratelj je obavestio policiju oko 18 časova, a potraga je do sada bila bezuspešna.

Policija je zatražila pomoć javnosti u pronalaženju devojčice, koja je bila u hraniteljskoj porodici, a takođe je objavila i fotografije deteta. Prema podacima državne policijske uprave, devetogodišnjakinja je nekoliko puta nestajala u poslednje dve godine.

Foto: LPD Wien

Bečke službe za zaštitu dece i mladih imaju starateljstvo nad devetogodišnjom devojčicom, koja je bila smeštena u razne socio-obrazovne ustanove od 2022. godine. Od prošle godine živi u nezavisnom stambenom projektu.

Istraga je u punom jeku.

„Istražujemo u svim pravcima“, rekla je portparolka. Devojka, tamnih očiju i duge tamne kose, nosila je bele sandale, kratke plave teksas šorceve i sivu duksericu kada je nestala. U ponedeljak je posetila tržni centar sa svojom negovateljicom.