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Američke snage oborile su nekoliko iranskih dronova koji su, prema navodima mesija, bili lansirani u trenutku kada je Revolucionarna garda Irana navodno ciljala treći komercijalni brod u Ormuskom moreuzu.

Informaciju je objavio Al Hadath pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, dok Rojters potvrđuje da su tenzije u ovom strateški važnom morskom prolazu poslednjih dana naglo porasle.





1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Prema Reutersu, dva tankera pogođena su u Ormuskom moreuzu, uključujući veliki katarski tanker za tečni prirodni gas Al Rekayyat, koji je prijavio udar drona i požar u blizini mašinskog prostora. Katarske vlasti za napad su okrivile Iran, dok je komercijalni pomorski saobraćaj u tom području podignut na viši nivo rizika.

Američke snage ranije su već obarale iranske dronove koji su leteli ka Ormuskom moreuzu, a Reuters je tada preneo, pozivajući se na izvor upoznat sa slučajem, da su dronovi predstavljali pretnju komercijalnom pomorskom saobraćaju.





1/21 Vidi galeriju Napad Izraela na Iran Foto: Mohammed Zaatari/AP

Ormuski moreuz ponovo u centru krize

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih pomorskih koridora na svetu, kroz koji prolazi ogroman deo globalne trgovine naftom i tečnim gasom. Zato svaki napad na tankere u tom području odmah izaziva strah od šire eskalacije i novog skoka cena energenata.

Reuters navodi da su prethodnih dana zabeleženi napadi na komercijalne brodove u tom području, dok su SAD već izvodile vojne udare na iranske ciljeve kao odgovor na raniji napad dronom na teretni brod u Ormuskom moreuzu.