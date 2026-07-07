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U naletu razornog tornada koji je pogodio centralnu kinesku provinciju Hubej, muškarac je bukvalno izvučen iz svog stana na 12. spratu, dok je u nevremenu poginulo najmanje 11 osoba. Istovremeno, na jugu Kine poplave su izazvale novi haos nakon što je sa poplavljene farme pobeglo više od 800 zmija, prenosi CNN.









Velika materijalna šteta i ljudske žrtve

Tornado je pogodio područje u ponedeljak kasno uveče, a brzina vetra dostizala je i do 260 kilometara na sat. Osim 11 poginulih, povređena je najmanje 331 osoba. Uništene su brojne kuće, prevrnuti automobili i oštećene poljoprivredne površine.

Kineska državna novinska agencija Sinhua navodi da je u provinciji Hubej, jednom od najvećih industrijskih centara zemlje poznatom po automobilskoj industriji, oštećeno više od 4.855 kuća. U gradu Edžou poginulo je pet osoba, dok dramatični snimci prikazuju tornado kako prolazi kroz gradsko područje. U drugom pogođenom gradu, Huangdžouu, vetar je pomerio nekoliko teških kamiona čak 30 metara.

Muškarac izvučen iz stana

Jedan od najteže pogođenih gradova je Huanggang, gde se dogodio nesvakidašnji incident. Vetar je bio toliko snažan da je tridesetogodišnjeg muškarca zajedno sa delom nameštaja, uključujući kauč i ormarić, izbacio iz stana na 12. spratu.

Prema navodima lokalnih medija, muškarac je preživeo i nalazi se na odeljenju intenzivne nege.

Reakcija vlasti i uzroci nevremena

Lokalne vlasti saopštile su da je katastrofa izazvala ogromnu štetu i da u spasilačkim akcijama učestvuje više od 3.000 ljudi.

Kineski predsednik Si Đinping u utorak je pozvao nadležne službe da ulože maksimalne napore u spasavanje, pružanje pomoći i zbrinjavanje stanovništva pogođenog nevremenom.

Tornada su retka pojava u provinciji Hubej, gde je poslednji zabeležen u maju 2021. godine. Stručnjaci smatraju da su ekstremni vremenski uslovi posledica preklapanja tajfuna Maysak sa ranom letnjom kišnom sezonom.





1/9 Vidi galeriju Tornado u Mičigenu u SAD Foto: Printskrin

Poplave i odbegle zmije na jugu Kine

Dok se Hubej oporavlja od tornada, jugozapadna kineska pokrajina Guangsi bori se sa teškim poplavama izazvanim tajfunom Maysak.

Od nedelje su u poplavama poginule četiri osobe, dok se za još osam traga. Lokalni zvaničnici saopštili su u utorak da više od 600 ljudi i dalje čeka evakuaciju. U gradu Hengdžou oboreni su rekordi u količini padavina tokom 24 sata.

Dodatni problem nastao je kada je poplavljena farma zmija, sa koje je pobeglo više od 800 gmizavaca. Iako mnoge od njih nisu otrovne, među odbeglim životinjama nalaze se i kobre, koje spadaju među najotrovnije zmije na svetu.