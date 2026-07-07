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Avion Boing 737-4M0 (BDSF) pakistanske avio-kompanije K2 Airways na letu od Šarže do Karačija nestao je sa radara iznad Omanskog zaliva, a prema informacijama koje prenosi Flightradar24, postoji sumnja da se letelica srušila u more.

Na društvenim mrežama jedan od korisnika objavio je da je "potvrđen pad nakon što je posada kontroli letenja prijavila probleme sa navigacionim sistemom aviona". Tu informaciju za sada nije moguće nezavisno potvrditi i nema zvanične potvrde nadležnih institucija.

Prema dostupnim podacima, avion je poleteo iz Šarže oko 15.00 UTC, a sa radarskih ekrana nestao je u 16.21 UTC.

U trenutku poslednjeg prijema ADS-B signala, podaci su pokazivali da se letelica nalazila na visini od svega 1.110 stopa (oko 338 metara), uz zabeleženu vertikalnu brzinu od čak 22.000 stopa u minuti. Ukoliko su ti podaci tačni, to bi odgovaralo brzini poniranja većoj od 400 km/h.

Ipak, ove informacije treba posmatrati sa oprezom. Područje Omanskog zaliva poznato je po čestim ometanjima GPS i ADS-B signala, zbog čega ovakve vrednosti nije moguće nezavisno potvrditi, niti se na osnovu njih može sa sigurnošću zaključiti šta se dogodilo sa letelicom.

Nestali avion predstavlja teretnu verziju jednog od najrasprostranjenijih putničkih aviona na svetu, Boinga 737-400, modifikovanu u konfiguraciju BDSF. K2 Airways na svom sajtu navodi da je nosivost do 18600 kg tereta, odnosno do 10 standardnih kontejnera.

Foto: Flightradar24.com

Prema podacima Airfleets.net, avion ima fabrički broj 29210 (linijski broj 3091), prvi let obavio je 8. januara 1999. godine.

Nakon proizvodnje avion je bio iznajmljen ruskom Aeroflotu preko kompanije GECAS, da bi 2012. godine bio konvertovan u teretnu verziju. Pakistanska kompanija K2 Airways nabavila ga je u decembru 2024. godine, pokazuju podaci Airfleets.net.

Oglasila se Pakistanska uprava za aerodrome

Prema navodima Pakistanske uprave za aerodrome (PAA), teretni avion Boeing 737 kontaktirao je Kontrolni centar vazdušnog saobraćaja u Karačiju u 21:18 po lokalnom vremenu (PST) kako bi prijavio problem sa navigacionim sistemom.

PAA je saopštila da su kontrolori leta odmah pružili pomoć u navigaciji. Međutim, samo tri minuta kasnije, u 21:21, primećeno je da avion naglo gubi visinu, uz iznenadnu promenu pravca leta, nakon čega je nestao sa radara i prekinuta je svaka komunikacija. Poslednja poznata lokacija aviona bila je približno 155 nautičkih milja (oko 287 kilometara) zapadno od Karačija.

Prema zvaničnim izvorima, Ratna mornarica Pakistana uputila je svoj ratni brod PNS Zulfiqar u područje potrage, dok je Pakistansko ratno vazduhoplovstvo angažovalo izviđački avion SAAB, a Pakistanska mornarica je poslala i avion ATR kako bi pomogao u operaciji.