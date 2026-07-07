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Ruske snage izvele su raketni napad na Odesu, pri čemu je, prema navodima ukrajinskih vlasti, upotrebljena balistička raketa sa kasetnom bojevom glavom. U napadu je povređeno više ljudi, a pričinjena je i materijalna šteta na gradskoj infrastrukturi.

Načelnik vojne uprave Odeske oblasti Oleg Kiper saopštio je da je u napadu korišćena municija koja predstavlja dodatnu opasnost za civile zbog raspršivanja većeg broja eksplozivnih podprojektila na širokom području.

Više povređenih u napadu

Prema poslednjim informacijama ukrajinskih vlasti, u napadu je povređeno najmanje devet osoba. Nekoliko njih je zadržano na bolničkom lečenju, dok se pojedini nalaze u teškom stanju.

Hitne službe odmah su izašle na teren, a povređenima je ukazana medicinska pomoć. Vlasti nastavljaju da utvrđuju razmere štete i broj stradalih.

1/5 Vidi galeriju Ruska vojska je izvela novi napad na Odesu Foto: Printscreen X

Oštećena civilna infrastruktura

U napadu je oštećena civilna infrastruktura u Odesi, uključujući objekte i okolne površine pogođene eksplozijama. Na mestu udara izbili su požari, dok spasilačke ekipe rade na sanaciji posledica napada.

Ukrajinske vlasti ističu da je upotreba kasetne bojeve glave dodatno povećala rizik po stanovništvo zbog rasipanja eksplozivnih elemenata na većoj površini.