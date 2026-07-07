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Devet država obavezalo se da će učestvovati u osnivanju nove međunarodne odbrambene banke, saopštio je kanadski premijer Mark Karni na samitu NATO-a u Ankari. Cilj projekta je da olakša finansiranje ponovnog naoružavanja savezničkih država.

Karni je naveo da su Albanija, Belgija, Grčka, Letonija, Luksemburg, Rumunija, Turska i Ukrajina podržale osnivanje Banke za odbranu, bezbednost i otpornost (DSRB), čije će sedište biti u Kanadi.

Među državama osnivačima za sada nema nijedne velike članice grupe G7 osim Kanade, što bi moglo da ograniči finansijsku snagu nove institucije. Ipak, kanadska ministarka spoljnih poslova Anita Anand izjavila je za Rojters da će banka ostati otvorena za pristupanje novih članica.

Cilj je da obezbedi do 100 milijardi britanskih funti

„Ovo je tek početak, ali verovatno su se nadali podršci većih evropskih država. U načelu, sa ovim obavezama projekat može da zaživi“, rekao je Linus Terhorst, analitičar britanskog odbrambenog instituta Royal United Services Institute.

Cilj banke je da obezbedi do 100 milijardi britanskih funti, odnosno oko 134 milijarde dolara, povoljnog finansiranja za jačanje odbrambenih kapaciteta savezničkih država.





1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Banka za odbranu, bezbednost i otpornost podstaći će ulaganja, ojačati našu odbrambenu industriju i obezbediti da Kanada i njeni saveznici imaju kapacitete da odgovore na izazove sve opasnijeg i podeljenijeg sveta“, poručio je Karni.

Kanadska vlada saopštila je da su partnerske države pozvane da potvrde sporazum u svojim nacionalnim parlamentima kako bi banka mogla da počne sa radom 2027. godine.

U Otavi ističu da je ruska invazija na Ukrajinu pokazala koliko je važno da saveznici mogu brzo i u velikim količinama da proizvode vojnu opremu.

Banka treba da olakša ulaganja u odbrambenu industriju

U zajedničkom saopštenju devet država navodi se da je DSRB zamišljena kako bi povećala dostupnost kapitala, smanjila troškove finansiranja i pomogla širenju odbrambene industrije u državama članicama.

Vlada Marka Karnija ove godine preuzela je vodeću ulogu u promovisanju projekta, a cilj je bio da na samitu NATO-a predstavi oko deset država osnivača, izjavio je prošle nedelje glavni kanadski pregovarač za Rojters.

Karni je ranije ove godine pozvao na stvaranje saveza „srednjih sila“ koje bi odgovorile na, kako smatra, raspadanje dosadašnjeg svetskog poretka predvođenog Sjedinjenim Američkim Državama.

Ideju o osnivanju DSRB-a 2024. godine iznela je grupa bivših NATO bezbednosnih savetnika, visokih vojnih zvaničnika i bankara.

Nova banka planira da dobije najviši kreditni rejting AAA kako bi mogla da odobrava povoljne zajmove za odbrambene projekte, pre svega državama i kompanijama koje danas teško dolaze do jeftinijeg finansiranja. Takođe je planirano izdavanje garancija privatnim bankama radi lakšeg širenja kapaciteta odbrambene industrije.