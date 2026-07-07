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Kako je saopštio na društvenim mrežama, Odbrambene snage Ukrajine i dalje ostvaruju visoke rezultate u uništavanju ljudstva i vojne tehnike ruskih snaga.

Ukrajinska vojska, kako je naveo, sistematski uništava rusku logistiku i izvodi uspešne udare na vojne i objekte kritične infrastrukture, pre svega na ruski gorivno-energetski sektor, koji omogućava funkcionisanje ratne mašinerije.

„To pokazuje da postupamo ispravno. Istovremeno, još je prerano govoriti o prekretnici u ratu. Agresor pokazuje znake iscrpljenosti, ali i dalje zadržava značajan ofanzivni potencijal“, rekao je Sirski.

On je dodao da Rusija povećava broj svojih trupa, nastavlja masovne napade na teritoriju Ukrajine, povećava proizvodnju sredstava za napad i priprema se da preuzme inicijativu, kao i da pokrene ofanzivne operacije na novim delovima fronta.

„Uzimamo u obzir ove pretnje, radimo na jačanju otpornosti odbrane i moramo da delujemo preventivno“, naglasio je glavnokomandujući.

Sirski je istakao da obuka vojnika ostaje jedan od glavnih prioriteta nakon izvršavanja borbenih zadataka, jer od njenog kvaliteta direktno zavise životi branilaca, otpornost jedinica i efikasnost odbrane.

Prema njegovim rečima, Oružane snage Ukrajine trenutno imaju prednost nad ruskom vojskom u nivou obučenosti, što potvrđuju tok borbenih dejstava i gubici koje trpi ruska armija.

„Međutim, neprijatelj pokušava da to nadoknadi brojčanom prednošću i planira da proširi dužinu fronta, koja već premašuje 1.250 kilometara“, upozorio je Sirski.

1/7 Vidi galeriju General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Obuka mora da prati promene na savremenom bojištu

Poseban deo sastanka bio je posvećen daljem unapređenju sistema vojne obuke.

„Metode obuke moraju brzo da se prilagođavaju promenama taktike savremenog ratovanja, razvoju bespilotnih sistema, pojavi novih vrsta naoružanja i načinu njihove borbene upotrebe“, rekao je Sirski.

On je dodao da se nastavlja intenzivna obuka mlađih komandanata i podoficira.

Važnu ulogu u razvoju profesionalnog podoficirskog kadra, kako je naveo, imaju i međunarodni partneri. Obuka glavnih podoficira i komandira odeljenja trenutno se sprovodi u šest država članica NATO-a.

„Nastavljamo da prikupljamo i analiziramo povratne informacije iz borbenih jedinica o kvalitetu obuke u centrima za obuku, unapređujemo proces školovanja i podižemo bezbednost tokom obuke“, rekao je glavnokomandujući.

Sirski je takođe saopštio da je u toku izbor kandidata za podoficirske koledže, među civilima i pripadnicima vojske.

„Takođe sam zadao zadatak da se formira rezerva mlađih komandanata za Oružane snage Ukrajine. Zahvaljujem svima koji obučavaju, uče i svakodnevno rade na jačanju borbenih sposobnosti naše vojske“, zaključio je Sirski.