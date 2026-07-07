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Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da je večeras započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz, dok su iranski mediji istovremeno preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije.



CENTCOM je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je cilj napada da Iran plati "visoku cenu" zbog napada na trgovačke brodove koji su prevozili civile u međunarodnom plovnom putu.

U saopštenju se dodaje da su američki udari odgovor na, kako se navodi, iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz.

Američka vojska ocenila je da je "iranska agresija" bila ničim izazvana, opasna i da predstavlja jasno kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Istovremeno, iranski mediji preneli su da su se eksplozije čule u više područja na jugu Irana.

SAD su u utorak ponovo uvele sankcije na iransku naftu, nakon što je američki zvaničnik upozorio da su iranski napadi na brodove u Ormuskom moreuzu "potpuno neprihvatljivi" i da će Iran biti suočen sa posledicama.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je taj potez američkog Ministarstva finansija koje je ukinulo privremenu obustavu sankcija na prodaju iranske nafte, navodeći da je tom odlukom prekršen Memorandum o razumevanju (MoU) za okončanje rata.

Iransko ministarstvo je navelo da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za posledice kršenja memoranduma, preneo je Rojters.

U saopštenju se ističe da će Iran preduzeti sve mere koje smatra neophodnim da bi zaštitio svoje interese i nacionalnu bezbednost.

Podsetimo, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su sporazum o prekidu vatre 17. juna, kada su u Švajcarskoj, uz posredovanje Pakistana, potpisali privremeni sporazum i memorandum o razumevanju od 14 tačaka.