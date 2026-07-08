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Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je jutros da su iranske oružane snage napale 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, kao odgovor na ono što je Teheran nazvao "kršenjem prekida vatre" nakon što su SAD pokrenule niz vazdušnih udara na jugu Irana.

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je prethodno da je više od 80 ciljeva na tlu Irana pogođeno u talasu napada koji su bili odmazda za vazdušne udare te zemlje na tri broda u Ormuskom moreuzu.

Kuvajtska vojska je saopštila da njena protivvazdušna odbrana (PVO) trenutno "odgovara na neprijateljske napade raketama i dronovima".

Navodi se da su svi zvuci eksplozija koji se čuju u toj zemlji rezultat presretanja presretanja koja izvode kuvajtski PVO sistemi, ali nije precizirano odakle dolaze napadi.

- Od svih (stanovnika Kuvajta) se traži da se pridržavaju bezbednosnih i sigurnosnih uputstava koje su izdale nadležne vlasti - dodaje se u saopštenju koje prenosi Skaj njuz.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Dvostruka uzbuna u Bahreinu

Objava kuvajtske vojske stigla je ubrzo nakon što je Bahrein aktivirao sirene za vazdušnu uzbunu zbog nadolazećih rakete, koje su se nakon kratke pauze jutros oglasile i po drugi put.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da se uputi ka najbližim skloništima.

U Bahreinu se nalazi Peta flota američke Ratne mornarice.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

"Mi se ne predajemo"

Mohamed Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i glavni pregovarač sa SAD, u objavi na društvenim mrežama nakon najnovijeg američkog napada na Iran optužio je Vašington za "velika kršenja" Sporazuma iz Islamabada, okvirnog sporazuma koji su dve strane dogovorile prošlog meseca.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

U objavi je Galibaf kao primer tih kršenja onog što je dogovoreno uz posredovanje Pakistana naveo američke napade na Iran, obnovljene sankcije za naftu i pretnje daljim napadima.

On je takođe poručio da je "era maltretiranja i iznude završena".

- To ne vodi nikuda. Mi se ne predajemo - zaključio je Galibaf.

Iranska vojska je nakon toga zapretila "razornim odgovorom" na ono što je Teheran nazvao "očiglednim činom agresije" SAD, što se jutros i obistinilo.