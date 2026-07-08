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Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je jutros da su ruske snage pokrenule napad balističkim raketama na ukrajinsku prestonicu.

On je naveo da je pogođeno više objekata i da su buknuli požari u nekoliko gradskih okruga.

Ukrajinski sajt Junajted24medija prenosi da je u zvaničnom saopštenju gradonačelnika navedeno da je raketni napad u Desnjanskom okrugu Kijeva izazvao požar u skladištu.

Kličko je naveo da su, prema trenutno dostupnim podacima, dve osobe povređene u glavnom gradu Ukrajine, od kojih je jedna hospitalizovana.

- Izbio je požar i u zgradi koja nema stambenu namenu u Svjatošinskom okrugu - saopštio je kijevski gradonačelnik.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Kijev napad na Kijev Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA, Danylo Antoniuk/AP

Kličko je izjavio da je glavni grad bio na meti balističkog oružja i izričito naložio stanovnicima Kijeva da ostanu u skloništima tokom dejstava protivvazdušne odbrane (PVO).

Foto: AP/Efrem Lukatsky, Shutterstock

Ukrajinski sajt navodi da su ruske snage prethodno upotrebile dronove Šahid na mlazni pogon za vazdušne udare duboko unutar Ukrajine, pošto su PVO sistemi te zemlje uspešno presretali između 92 i 96 odsto konvencionalnih dronova Šahid sa propelerima, što je standardne modele iranske proizvodnje učinilo beskorisnim za napade sa velike udaljenosti.

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

Najnoviji ruski vazdušni udari na Kijev dogodili su se samo dan nakon masovnog raketnog napada u kojem je poginulo 20 ljudi, a 90 osoba je ranjeno u ukrajinskom glavnom gradu, nakon čega je usledio kontraudar po ciljevima u Rusiji.