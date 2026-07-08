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Povodom jubileja 20 godina diplomatskih odnosa Crne Gore i Narodne Republike Kine, ne osvrćem se samo na protok vremena, već na dubinu veza koje su u tom periodu izgrađene. Moja saradnja sa Kinom oduvijek je bila više od profesionalnog angažmana; bila je to fascinacija civilizacijom koja uspijeva da spoji hiljadugodišnju tradiciju sa vizionarskom modernizacijom.

Moja prva sjećanja na saradnju sa kineskim partnerima vežu se za nevjerovatnu posvećenost detaljima i dugoročnom planiranju. Boraveći u Kini, u maju 2025. godine, imao sam jedinstvenu priliku da vidim gradove koji pulsiraju energijom napretka, ali i da osjetim mir u čajnim baštama gdje se vrijeme mjeri strpljenjem. Posebno sam fasciniran ljepotama Ningboa, snagom Pekinga i napretkom Šangaja.

Posebno pamtim jedan razgovor u Pekingu o tome kako „put od hiljadu milja počinje prvim korakom”. Za Crnu Goru i Kinu, taj prvi korak prije dvije decenije bio je zasnovan na uzajamnom poštovanju suvereniteta, a danas je to put popločan konkretnim infrastrukturnim, naučnim i kulturnim mostovima.

Kineska modernizacija nije samo ekonomski fenomen; to je novi model razvoja koji pokazuje da napredak ne mora značiti gubitak sopstvenog identiteta. Kroz Inicijativu Pojas i put (BRI), Crna Gora je postala dio globalne mreže koja podstiče povezivanje.

Za nas u Crnoj Gori, kineska spremnost da dijeli tehnološka i naučna dostignuća, ali i viziju zajedničke budućnosti čovječanstva predstavlja priliku da u globalnim okvirima ne budemo samo posmatrači, već aktivni učesnici u izgradnji stabilnijeg i ljepšeg svijeta.

U vremenu globalnih turbulencija, kineske inicijative za globalni razvoj, bezbjednost i civilizacijski dijalog nude neophodan balans. Naša bilateralna saradnja je mikrokosmos te ideje. Pokazali smo da geografska udaljenost i razlika u veličini država nijesu prepreka ako postoji zajednički cilj: mir i blagostanje za građane. Civilizacijska inicijativa nas podsjeća da su kulturna razmjena i razumijevanje „duša” svake politike, te da se bez tog i takvog duha ne može ići naprijed.

Gledajući u budućnost, moja nada je da će naredne dvije decenije donijeti još snažnije povezivanje u oblastima zelene energije, AI, digitalne transformacije i obrazovanja mladih. Želim da vidim generacije Crnogoraca i Kineza koji sarađuju na naučnim projektima jednako uspješno kao što smo mi gradili prve velike infrastrukturne projekte.

Naše prijateljstvo je poput kineskog porcelana, dragocjeno i čvrsto, a naša je obaveza da ga brižljivo čuvamo i dodatno ukrašavamo novim uspjesima.

Čestitam ovaj veliki jubilej s uvjerenjem da najbolje tek dolazi.

Piše: Dr Budimir Aleksić, Potpredsjednik Vlade Crne Gore za obrazovanje, nauku i odnose sa vjerskim zajednicama

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