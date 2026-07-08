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Skaj njuz podseća da se Rute trenutno nalazi u turskoj prestonici Ankari gde sa liderima zemalja članica Alijanse, uključujući američkog predsednik Donalda Trampa, od juče učestvuje na dvodnevnom samitu Severnoatlantskog saveza.

Na pitanje novinara u vezi sa noćašnjim napadom u kojem je američka vojska pogodila više od 80 meta, a Iran potom uzvratio gađajući baze SAD u Kuvajtu i Bahreinu, Rute je za akciju Vašingtona kazao da "mislim da je to bilo apsolutno neophodno".

- Jer kada imate prekid vatre i Iran u suštini krši taj prekid vatre, vidimo šta se dogodilo juče sa napadima na brodove, mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reaguju - poručio je gensek NATO.

Holandski premijer Rob Jeten, Ruteov sunarodnik, reagovao je na isti način kada je u Ankari upitan o napadima.

- Važno je pokazati da ne prihvatate kršenje prekida vatre. Istovremeno, morate da primenite maksimalan diplomatski pritisak kako biste osigurali da se razgovori nastave i da se postigne rešenje - rekao je Jeten novinarima.

Mark Rute, generalni sekretar NATO Foto: NECATI SAVAS/EPA

Britanska televizija navodi da se o najnovijim vazdušnim udarima na Iran Tramp još uvek nije oglasio, ali se očekuje da će šef Bele kuće kasnije održati konferenciju za novinare u glavnom gradu Turske.

CNN saznaje da je Tramp juče u Ankari razgovarao sa svojim glavnim savetnicima o odgovoru na iranske udare na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

1/6 Vidi galeriju Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i generalnog sekretara NATO Marka Rutea u Beloj kući Foto: Jacquelyn Martin/AP

Prema rečima ljudi upoznatih sa tim razgovorima, Tramp se pre večere lidera država NATO, koju je organizovao turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, sastao sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom, državnim sekretarom Markom Rubijom i načelnikom Združenog generalštaba Denom Kejnom kako bi formulisali odgovor Teheranu, uključujući i američke napade na iranske ciljeve.

Navodi se da je i američki ministar finansija Skot Besent u Turskoj i da je razgovarao sa Trampom o poništavanju izuzeća od sankcija Teheranu koje je omogućavalo prodaju iranske nafte.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je frustriran zbog iranskog kršenja Memoranduma o razumevanju, koji je potpisao pre tačno tri nedelje.

Iran je izneo kontraoptužbe na račun SAD da su u više navrata kršile sporazum.

1/9 Vidi galeriju NATO samit Ankara Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia, Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia