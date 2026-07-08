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Teretni avion kompanije "K2 ervejz" sa pet članova posade nestao je sinoć tokom leta ka Karačiju, nakon što je prijavio problem sa navigacionim sistemom, saopštile su danas pakistanske vazduhoplovne vlasti.

Reč je o avionu Boing 737-400, registrovanom u Pakistanu, koji je leteo iz Šardže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) prema pakistanskoj prestonici.

Prema prvim podacima praćenja leta, avion je najverovatnije pao u more jugozapadno od Karačija nakon naglih promena visine i strmog poniranja.

Pakistanska uprava aerodroma saopštila je da je pokrenuta koordinisana operacija potrage i spasavanja na moru, u kojoj učestvuju različite državne službe.

Avion je u 21:18 po lokalnom vremenu prijavio problem sa navigacionim sistemom, nakon čega je kontrola leta pokušala da pomogne posadi, a tri minuta kasnije radarski sistemi pokazali su nagli pad visine i komunikacija sa letelicom je izgubljena.

Prema podacima sajta Flajtradar24, avion se u poslednjim minutima leta nalazio oko 287 kilometara zapadno od Karačija.

Podaci pokazuju velike oscilacije visine, uključujući pad od oko 5.000 stopa za manje od minuta, zatim nagli uspon, pre nego što je avion počeo strmoglav pad sa visine od oko 36.550 stopa.

Vazduhoplovni stručnjak Entoni Brikhaus ocenio je da takvi podaci ukazuju na neuobičajeno ponašanje letelice, ali da je prerano donositi zaključke bez dodatnih informacija.

Avion pripada starijoj generaciji Boingove porodice 737 i nije deo modela 737 Maks, koji je bio u središtu ranije bezbednosne krize.

Letelica je prvobitno isporučena ruskoj aviokompaniji Aeroflot 1999. godine kao putnički avion, a 2012. je preuređena u teretni avion.

Kompanija "K2 ervejz" navela je da sarađuje sa Pakistanskom upravom za civilno vazduhoplovstvo i drugim državnim institucijama, dodajući da se moli za bezbednost članova posade.

Ukoliko bude potvrđeno da ima stradalih, bila bi to prva smrtonosna avionska nesreća u Pakistanu od 2020. godine, kada je u padu aviona kompanije Pakistan Internešenel erlajns u Karačiju poginulo 97 ljudi.