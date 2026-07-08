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U noći između 7. i 8. jula, Ukrajina je izvršila novu seriju napada na energetske i vojne objekte širom Rusije.

Konkretno, dronovi su ponovo pogodili rafineriju nafte u Saratovskoj oblasti. Prema onome što pišu Kijev Independent i Kijev Post, napad je izvršen na istoimenu rafineriju, koju su ukrajinski dronovi (moguće ponekad i rakete) do sada ciljali više od 10 puta.



Pored ovog napada, Kijev Post navodi da je napad izvršen i na dva naftna objekta u Republici Tatarstan, dok Neksta navodi da je napad izvršen i na vazduhoplovnu bazuBorisoglebsk, koja se nalazi u Voronješkoj oblasti.

I ta baza, gde su se ranije nalazili borbeni avioni Su-34 i Su-25, i ranije je bila meta dronova, a na nju su izvršena najmanje tri napada od 2024. godine. Još uvek nije poznato koliko je oštećena u nedavnom napadu.

Prema Neksti, najjači uticaj gore navedenih bio je na petrohemijski kompleks Nižnjekamsk u Republici Tatarstan. Pored tog postrojenja, napadnuta je i rafinerija nafte TANEKO. Snimci koje je objavila Neksta prikazuju niz požara u postrojenjima iz kojih se diže gust crni dim.

Prema pisanju Kijev Posta, Nižnjekamsk je najveći proizvođač petrohemijskih proizvoda u Rusiji, dok se TANEKO smatra jednom od najmodernijih rafinerija u zemlji, proizvodeći sve od kerozina i dizela do benzina.

Što se tiče napada na rafineriju u Saratovu, koja je zaista omiljena meta Ukrajinaca, ruski izvori navode da su dronovi napali oko 3 sata ujutru. Reč je o rafineriji koja, između ostalog, proizvodi gorivo za rusku vojsku.

Ovi napadi, posebno na vazduhoplovnu bazu Borisoglebsk i rafineriju u Saratovu, nisu potvrđeni od strane nezavisnih izvora, kao ni napadi na Nižnjekamsk i rafineriju TANEKO. Međutim, za ovu poslednju postoje prilično jasne snimke koji svedoče o ozbiljnoj šteti na postrojenju.

Najveća ruska rafinerija obustavila proizvodnju

I najveća ruska rafinerija, ona u Omsku, obustavila je proizvodnju. Ovu vest je juče objavio Rojters, a sledi samo dan nakon velikog ukrajinskog napada na taj objekat.

Svi ovi napadi su deo kampanje koju Ukrajina sprovodi mesecima, a koja je posebno intenzivirana otkako Kijev raspolaže većim brojem dronova većeg dometa, kao i krstarećim raketama domaće proizvodnje.

Napadi su dodatno intenzivirani tokom 40-dnevne operacije Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), usmerene na prisiljavanje Kremlja da okonča rat sa Ukrajinom.

Većina ukrajinskih udara koncentrisana je na energetska postrojenja i rafinerije, što ima višestruki cilj. Prvo, otežati snabdevanje gorivom ruskih snaga.

1/4 Vidi galeriju Ukrajinski napadi na rafinerije u Rusiji Foto: screenshot X

Drugo, poremetiti snabdevanje gorivom cele zemlje i time pokazati ruskom stanovništvu da ne mogu ignorisati rat u Ukrajini kao što su to činili godinama ranije. Da to funkcioniše pokazuje činjenica da su problemi sa nestašicom goriva sada prijavljeni u skoro svih 83 ruska regiona.

Međutim, najvažniji cilj Ukrajine je da iskoristi ove napade kako bi otežala ili čak onemogućila izvoz nafte i naftnih derivata, od kojih Rusija zarađuje mnogo novca. Na primer, samo prošle godine, u blagajnu Kremlja od prodaje nafte i gasa slilo se 101,4 milijarde dolara prihoda.

1/4 Vidi galeriju Gore rafinerije širom Rusije Foto: screenshot X

Zbog naftne krize izazvane ratom na Bliskom istoku, ovi prihodi su se dosta povećali (cena nafte je porasla), zbog čega Kijev jednostavno želi da skloni deo te nafte sa tržišta.