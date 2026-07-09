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U Bugarskojje do sada potvrđeno 446 slučajeva malih boginja, među kojima je čak 368 dece, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva zdravlja, prenosi portal Novinite.

Infekcija je registrovana u 11 oblasti širom zemlje, a najveći broj obolelih evidentiran je u Vrači, gde je zabeleženo više od 220 slučajeva. Veći broj zaraženih prijavljen je i u oblastima Pleven i Loveč.

Pojedinačni slučajevi potvrđeni su i u Montani, Sofijii njenoj okolini, Varni, Ruseu, Vidinu, Perniku i Trgovištu.

Prema podacima Ministarstva zdravlja, 228 obolelih nije bilo vakcinisano protiv morbilazbog uzrasta ili drugih razloga, dok za 37 osoba nije poznato da li su primile vakcinu.

Od početka epidemije u Bugarskoj primenjeno je ukupno 48.826 doza MMR vakcine, koja štiti od malih boginja, zauški i rubeole.