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Male boginje su veoma zarazna bolest i smatraju se jednom od najinfektivnijih bolesti na svetu. Kako se približava početak letnjeg školskog raspusta, mnoge porodice mogle bi da otputuju u Francusku, Španiju, Italiju, Nemačku, Rumuniju ili Bugarsku.

Upravo je u tim zemljama ove godine do sada zabeleženo najviše slučajeva malih boginja. I Velika Britanija je jedno od glavnih žarišta i nalazi se odmah iza Rumunije, u kojoj je ove godine registrovano 767 slučajeva.

Britanska Agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA) potvrdila je da je ove godine u Engleskoj dvoje dece preminulo od malih boginja, bolesti poznate još iz viktorijanskog doba, dok je broj zaraženih za samo nedelju dana porastao za petinu.

Britanija je početkom ove godine izgubila status "zemlje bez malih boginja" - a sem nje i Jermenija, Austrija, Azerbejdžan i Uzbekistan - dok stručnjaci upozoravaju da virus sada predstavlja stvarnu i sve veću pretnju za decu.

Globalni zdravstveni zvaničnici dodeljuju status "zemlje bez malih boginja" samo državama u kojima su slučajevi retki, uneti iz inostranstva i brzo stavljeni pod kontrolu, što je kriterijum koji Britanija više ne ispunjava.

U Engleskoj je između januara i maja 2026. potvrđeno 754 slučajeva malih boginja, a do 22. juna njihov broj porastao je na 801, prema podacima UKHSA. Poređenja radi, u istom periodu u Italiji je zabeleženo 425 slučajeva, a u Bugarskoj 338.

Reč je o izuzetno zaraznoj virusnoj infekciji koja kod pojedinih ljudi može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme, a može se sprečiti vakcinacijom.

Infekcija obično počinje simptomima sličnim prehladi, nekoliko dana kasnije mogu se pojaviti i sitne bele tačkice sa unutrašnje strane obraza i na unutrašnjoj strani usana, a potom se javlja osip. On najčešće počinje na licu i iza ušiju, a zatim se širi na ostatak tela. Osip obično ne svrbi.

Osam simpotoma na koje treba obratiti pažnju su - crvene, suzne i otečene oči, povišena temperatura, simptomi nalik prehladi - curenje ili zapušen nos i kijanje, umor, jak, promukao kašalj, sitne sivkastobele tačkice u usnoj duplji, gubitak apetita, bolovi u mišićima.

Komplikacije su retke, ali ukoliko se infekcija proširi na pluća ili mozak, male boginje mogu dovesti do upale pluća, meningitisa, slepila, epileptičnih napada i, u pojedinim slučajevima, smrti.

Prema procenama, jedno od petoro zaražene dece biće hospitalizovano, dok će se kod jednog od 15 razviti ozbiljne komplikacije, poput meningitisa ili sepse. Prošle godine je u Evropskoj uniji zabeleženo 7.655 slučajeva ove bolesti, od kojih je osam imalo smrtni ishod.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), u maju je 28 evropskih zemalja prijavilo podatke o slučajevima zaraze malim boginjama.

Broj inficiranih naglo je porastao od januara, a iako je u maju zabeležen blag pad u odnosu na prethodni mesec, stručnjaci i dalje upozoravaju ljude da budu oprezni. Prema ECDC, samo u maju je najveći broj slučajeva prijavljen u: Bugarskoj (122), Italiji (74), Francuskoj (24), Belgiji (17) i Poljskoj (8).

U Italiji je broj slučajeva malih boginja između januara i aprila porastao za skoro 78%. Iako je broj obolelih značajno opao, sa 158 slučajeva u aprilu na 74 u maju, Italija je i dalje tokom tog meseca imala drugi najveći broj zaraženih u Evropi, odmah iza Bugarske

Bugarska u januaru nije prijavila nijedan slučaj zaraze, ali je do kraja aprila taj broj porastao na 163.

Broj zaraženih je u maju ponovo blago opao, na 122, ali je i dalje bio najveći zabeležen u Evropi tog meseca. U Španiji je od januara registrovano 138 slučajeva malih boginja, prema ECDC. U Francuskoj je od početka godine potvrđeno 103 slučajeva zaraze. Rumunija je do sada ove godine prijavila 85 slučajeva malih boginja. Nemačka je do sada u 2026. prijavila 52 slučajeva zaraze.

Dve doze MMR vakcine pružaju do 99% zaštite od bolesti, koje mogu dovesti do gubitka sluha i komplikacija u trudnoći. Bez vakcinacije, jedna osoba zaražena malim boginjama može da prenese virus na devet od 10 nevakcinisanih osoba u svojoj blizini.

Prema smernicama, najmanje 95% stanovništva mora da se vakciniše kako bi se sprečilo izbijanje epidemije. Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i rubeole (MMR) u Engleskoj pala je na svega 84%, što je najniži nivo od 2010.

ECDC je ukazao na važnost da se porodice vakcinišu kako bi se zaštitili i odrasli i deca od ove bolesti, naročito ako planiraju putovanja tokom leta.

- Od presudne je važnosti da deca na vreme prime prvu i drugu dozu vakcine, u skladu sa nacionalnim programima imunizacije. Jednako je važno identifikovati i vakcinisati osobe koje ispunjavaju uslove za vakcinaciju (na primer adolescente i mlađe odrasle osobe koje nemaju imunitet) u okviru programa naknadne imunizacije - ističe ECDC.