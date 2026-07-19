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Porodica žene osumnjičene za bombaški napad u Monaku tvrdi da je ona najverovatnije bila "primorana pod pretnjom smrću" da učestvuje u zaveri za atentat.

Anastasija Berezovska (39) optužena je da je digla u vazduh oligarha, nakon čega je pobegla u Ukrajinu, gde je samo nekoliko dana posle napada pronađena mrtva.

U eksploziji, koju su zabeležile sigurnosne kamere, teško su povređeni ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev (58), njegova partnerka Ana Nasobina (46) i njihov trinaestogodišnji sin, piše Sun.

Anastasija Berezovska Foto: Interpol

Berezovska je ubrzo optužena za saradnju sa saučesnicima, ali oglasila se njena porodica tvrdeći da ona nikada ne bi svesno postavila bombu sa namerom da ubije.

"Mislim da joj je namešteno. Neko ju je namamio. Možda su joj nešto obećali, možda su joj ponudili novac. Da su joj odmah rekli o kakvom je poslu reč, sigurno ne bi pristala, definitivno ne bi otišla tamo", izjavila je njena tetka, Katerina Krasnoperova.

Berezovska je živela kao izbeglica u Nemačkoj, gde je podizala svog malog sina.

"Mnogo je volela svog sina i bila bi svesna kakve bi to posledice moglo da ostavi. Cela naša porodica veruje da ona to nije mogla da uradi, ili da joj je namerno namešteno da je snimi kamera. Možda je bila primorana pod pretnjom smrću? U strahu za svoje najmilije. Ne znam", dodala je Krasnoperova.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Oligarh prekinuo ćutanje

Jermolaev se u međuvremenu oglasio povodom pokušaja atentata. Ovaj ukrajinski oligarh je izjavio da "nema sumnje" da su napad koordinisali "aktivni oficiri Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR)".

Vadim Jermolajev Foto: X printscreen

Nasobina je u napadu izgubila obe noge, što je oligarh opisao kao "katastrofalnu i ireverzibilnu" povredu, dok je za svog mladog sina naveo da je zadobio "opekotine, prelome i teške traume".

Sa druge strane, portparol GUR-a optužio je Ermolaeva za "političke izjave i spekulacije".

Likvidacija u šumi kod Kijeva i obrt u istrazi

Kako se navodi, Berezovska je pobegla odmah nakon što je postavila bombu u elitnom stambenom kompleksu "Sun Palace" i uspela da se vrati u Ukrajinu. Nekoliko dana kasnije, pronađena je ubijena iz vatrenog oružja u jednoj šumi nadomak Kijeva.

Zbog njenog ubistva privedeni su operativac GUR-a Vladislav Reut (33) i bivši operativac Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Vitalij Žikovič (49). Reut je prvobitno priznao ubistvo Berezovske, ali je kasnije povukao priznanje i uperio prst u Živkoviča, koji takođe negira krivicu.

U još jednom šokantnom obrtu, Žikovičev advokat izjavio je da je ovom dvojcu "namešteno" i da su zapravo izvršavali državna naređenja. Advokat Anatolij Ivanov istakao je da su obojica tokom svojih karijera odano branili Ukrajinu.

"Kakva će volja postojati za odbranu ove zemlje ako zbog izvršavanja naređenja, i zbog toga što radite svoj posao rizikujući sopstveni život, na kraju završite iza rešetaka?", izjavio je Ivanov.