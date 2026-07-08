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Ukrajinski špijun i bivši policajac, optuženi za ubistvo osumnjičene za bombaški napad u Monaku u stilu egzekucije, po prvi put su prikazani na fotografijama.

Anastasija Berezovska (39) upucana je četiri puta u potiljak, nekoliko dana nakon što je navodno detonirala ranac sa eksplozivom ispred luksuznog stana ukrajinskog oligarha u kneževini.

Vadim Jermolajev (58) je povređen u eksploziji, dok su njegovoj navodnoj ljubavnici Ani Nasobinoj (46) morale biti amputirane obe noge. Dečak (13) za koga se tvrdi da je sin ovog para izvukao se sa lakšim povredama.

Na početku su mediji preneli da je u eksploziji povređena Jermolajeva supruga, a više o tome možete pročitati OVDE.

Otkriće u Kijevu i hapšenja

Berezovska je navodno izvela plan atentata nakon što je ucenjena glava prognanog tajkuna na 112.000 funti, pre nego što je pobegla u Ukrajinu da pokupi svoju nagradu. Međutim, njeno telo je pronađeno u Kijevu u ponedeljak uveče, gde su istražitelji takođe otkrili nešto za šta veruju da je soba za mučenje.

Sada je policija objavila zamućene fotografije osumnjičenih za njeno ubistvo: aktuelnog oficira u okviru ukrajinskog Ministarstva odbrane i bivšeg policajca.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Kijevska bezbednosna služba saopštila je da je Berezovska komunicirala sa dvojicom uhapšenih muškaraca pre svoje smrti. Oba muškarca su "više puta vršila transfere na kripto i bankovne račune Berezovske", napisala je služba na Telegramu. Dodaje se i da su oni možda bili umešani u pokušaj atentata u Monaku.

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Detalji o uhapšenim muškarcima

Aktivni službenik - za koga se veruje da se preziva Reut - rekao je istražiteljima da je ubio Berezovsku uz pomoć drugog osumnjičenog, ističući da je delovao na sopstvenu inicijativu bez obaveštavanja svojih nadređenih.

Zastrašujuća soba za mučenje takođe je otkrivena u podrumu bivšeg oficira.

Na vsnimku prostorije koji je objavio ukrajinski generalni tužilac može se videti ružičasta prostirka istačkana nečim što izgleda kao sitne mrlje krvi. Takođe su vidljive dve sekire, kramp, cerada raširena po podu i velika torba.

Dvojica muškaraca su u pritvoru zbog sumnje da su počinili ubistvo kao grupa koja je delovala u zaveri.

Detalji istrage i finansijski trag

Berezovska je bila tražena zbog sumnje za pokušaj ubistva, postavljanje eksplozivne naprave na javnom putu sa kriminalnom namerom i zločinačko udruživanje. Tužioci kažu da je meta njenih napada bio Jermolajev, Nasobina i njen sin tinejdžer, dok je ona bila prerušena u muškarca. Vlasti veruju da je radila sa saučesnicima.

Danas se saznalo da je za ubistvo tajkuna navodno ponuđena nagrada od 150.000 dolara.

Ukrajinski medij Strana, pozivajući se na sopstvene izvore, naveo je da je pokušaj atentata koštao 150.000 dolara, od čega je Berezovskoj isplaćeno 8.000 dolara, uz još 5.000 dolara za troškove. Nejasno je šta se dogodilo sa ostatkom novca. Sredstva su navodno prebačena na kripto novčanike i bankovne račune Berezovske, preneo je portal.

I dalje je pod istragom ko je naručio pokušaj atentata u Monaku, kao i ubistvo Berezovske.

Interpolova poternica i pozadina napada

Interpol je izdao crvenu poternicu za Berezovskom, uz nalog za hapšenje i njenu fotografiju. Berezovska je imala ukrajinsko državljanstvo i tamo je rođena.

Istražitelji su izrazili bojazan da je Berezovska mogla stići čak i do Balkana, nakon što je pobegla u Francusku, a zatim u Italiju. Ipak, potvrdili su da se vratila u Ukrajinu 1. jula.

Anastasija Berezovska Foto: Printskrin Interpol

Eksplozija u Monaku

Snažna eksplozija potresla je Monako oko 21 čas 29. juna.

Jedan užasnuti svedok prijavio je da je video Anu, koja je inače vlasnica privatnog kluba u srcu Londona, "bez stopala" neposredno nakon eksplozije.

Više detalja o samoj eksploziji možete pročitati OVDE.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde se odigrala esplozija u Monaku Foto: SEBASTIEN NOGIER/EPA

Jermolajev, ukrajinski imovinski tajkun, našao se pod sankcijama Kijeva 2023. godine zbog svojih navodnih poslovnih aktivnosti na Krimu koji je pod ruskom okupacijom. On je ranije bio jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini, ali se odrekao državljanstva 2017. godine.