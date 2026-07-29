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Miše Solomon živela je gotovo 18 godina u uverenju da je njen život sasvim običan. Imala je porodicu koja ju je volela, dom u kojem je odrasla i nije ni slutila da krije jednu od najpotresnijih priča koja je ikada potresla Južnu Afriku. A onda je jedan sasvim običan školski dan promenio sve.

Naime, prvog dana drugog polugodišta 2015. godine u srednju školu Zvansvik u Kejptaunu stigla je nova učenica - Kesidi Nurs. Bila je tri godine mlađa od Miše, ali su gotovo svi komentarisali da izgledaju kao preslikane.

U početku Miše nije obraćala pažnju na priče svojih školskih drugova, ali kada su se njih dve konačno srele u hodniku, dogodilo se nešto što ni danas ne ume da objasni.

- Osećala sam kao da je poznajem celog života. To je bio veoma čudan osećaj. Nisam mogla da razumem zašto osećam toliku bliskost prema osobi koju sam upravo upoznala. Bilo mi je gotovo zastrašujuće, ali u isto vreme nisam mogla da se udaljim od nje - prisetila se Miše.

Njih dve su ubrzo postale nerazdvojne.

- Uvek bih joj govorila: "Hej, devojčice!", a ona bi meni odgovarala: "Hej, velika sestro". Nekada bih otišla sa njom u toalet samo da joj počešljam kosu ili popravim šminku. Kada bi nas ljudi pitali da li smo sestre, smejale bismo se i govorile: "Ne znamo... možda u nekom drugom životu". Nismo ni slutile koliko smo zapravo bile blizu istine - ispričala je.

Foto: Printscreen, Printscreen Youtube/ This Morning

Selfi koji je promenio sve

Jednog dana napravile su zajednički selfi i pokazale ga svojim porodicama. Dok je Mišeina majka Lavona samo prokomentarisala koliko devojke liče jedna na drugu, Kesidini roditelji ostali su potpuno zatečeni.

Naredni susret doneo je pitanje koje će otvoriti Pandorinu kutiju.

- Kesidi me je pitala: "Da li si rođena 30. aprila 1997. godine?" Pomislila sam da me uhodi preko Fejsbuka i našalila se na taj račun. Rekla mi je da nije to u pitanju, već da samo želi da zna kada sam rođena. Nisam razumela zašto joj je to toliko važno i samo sam odgovorila da jesam - ispričala je.

Nekoliko nedelja kasnije usledio je poziv iz kancelarije direktora škole.

Na času matematike rekli su joj da odmah dođe, a tamo su je čekala dva socijalna radnika.

Foto: Printscreen, Printscreen Youtube/ This Morning

"Bila sam sigurna da je u pitanju greška"

Socijalni radnici počeli su da joj pričaju o devojčici Zefani Nurs, koja je kao beba oteta iz porodilišta u Kejptaunu još 1997. godine i nikada nije pronađena.

Miše nije razumela kakve veze ta priča ima sa njom.

- Sedela sam i slušala ih potpuno zbunjena. Nisam mogla da shvatim zašto meni pričaju priču o nekoj nestaloj bebi. Onda su mi rekli da postoje ozbiljni razlozi da veruju da sam upravo ja ta devojčica. Bila sam ubeđena da su pogrešili - rekla je.

Objasnila im je da je rođena u drugoj bolnici, udaljenoj dvadesetak minuta vožnje, jer je tako pisalo u njenom izvodu iz matične knjige rođenih. Ali odgovor koji je dobila sledio ju je.U toj bolnici nije postojao nijedan trag da je ikada rođena.

Pristala je na DNK analizu, potpuno uverena da će dokazati da je sve velika zabuna.

- Toliko sam verovala majci koja me je odgajila da nisam ni pomišljala da bi mogla da me laže. Bila sam sigurna da će DNK test biti negativan. Govorila sam sebi da će sve ovo uskoro biti gotovo i da ću se vratiti svom normalnom životu. Nisam mogla ni da zamislim šta će se dogoditi već narednog dana - priznala je.

Rezultati DNK analize stigli su veoma brzo i pokazali ono što niko nije očekivao. Miše Solomon i Zefani Nurs bile su ista osoba.

Beba koja je 1997. godine ukradena iz porodilišta pronađena je gotovo dve decenije kasnije.

- Sedela sam tamo potpuno ukočena. Nisam mogla da progovorim. Imala sam osećaj da mi se ceo svet raspada pred očima. U jednom danu saznala sam da žena koju sam zvala mamom nije moja biološka majka, da imam drugu porodicu i da je sve ono u šta sam verovala zapravo bila laž. Više nisam znala ni ko sam, ni kome pripadam. Kao da mi je neko oduzeo identitet - ispričala je.

Njena priča odmah je dospela na naslovne strane medija širom sveta.

Ali šokovima tu nije bio kraj. Socijalni radnici rekli su joj da ne može da se vrati kući i da će do punoletstva morati da boravi u sigurnoj kući.

Nedugo zatim saznala je i da je Lavona Solomon, žena koju je celog života zvala majkom, uhapšena.

Foto: Printscreen, Printscreen Youtube/ This Morning

Odgajali oteto dete

- To me je potpuno slomilo. Bila mi je potrebna više nego ikada. Htela sam da je pitam zašto se sve ovo dešava, šta je istina i kako je moguće da mi se život promenio za samo nekoliko sati. U glavi mi je bio potpuni haos. Nisam znala kako da nastavim dalje - prisetila se.

Prisustvovala je i saslušanju Majkla Solomona, čoveka kojeg je smatrala ocem.

- Videla sam koliko je bio pod stresom. Oči su mu bile pune suza i bola. On je moj heroj. Moj tata. Policajcu je rekao: "Miše je moja ćerka. Kako da ne bude moja ćerka? Nisam imao nikakve veze sa ovim". Nikada nisam posumnjala u njega - rekla je.

Istraga je pokazala da Majkl nije znao da je dete koje je odgajao oteto.

Veruje se da je Lavona godinama skrivala da je izgubila trudnoću, zatim lažirala ostatak trudnoće, ukrala bebu iz porodilišta i predstavila je kao svoje dete.

Biološki roditelji živeli samo nekoliko kilometara dalje

Dok je Lavona čekala suđenje, Selest i Morn Nurs nikada nisu prestali da tragaju za svojom prvorođenom ćerkom. Svake godine slavili su njen rođendan, iako nisu znali gde je.

Najpotresnije od svega bilo je to što je Miše sve vreme živela svega pet kilometara od njih. Kao dete igrala se preko puta svoje biološke sestre, a da nijedna od njih nije znala istinu.

Kada je konačno upoznala svoje biološke roditelje u policijskoj stanici, emocije nisu bile onakve kakve su drugi očekivali.

- Zagrlili su me i počeli da plaču. Videla sam koliko su srećni, ali ja nisam osećala isto. Govorila sam sebi da budem ljubazna prema njima, jer su prošli kroz pakao. Tužno je to priznati, ali nisam osećala da su mi nedostajali. Za mene su bili potpuni stranci, dok su ljudi koje sam volela bili slomljeni, a žena koju sam zvala mamom bila je u zatvoru - rekla je.

Foto: Printscreen, Printscreen Youtube/ This Morning

Suđenje koje je pratila cela zemlja

Lavona Solomon izvedena je pred sud 2015. godine. Tvrdila je da nije otela dete, već da joj je bebu dala žena po imenu Silvija koja joj je navodno pomagala oko lečenja neplodnosti. Međutim, za postojanje te žene nikada nije pronađen nijedan dokaz.

S druge strane, jedan svedok je izjavio da je video Lavonu obučenu kao medicinsku sestru kako iz bolnice iznosi novorođenu Zefani.

Godine 2016. osuđena je na deset godina zatvora zbog otmice, prevare i kršenja Zakona o deci.

- Kada sam čula presudu, imala sam osećaj da umirem. Sve vreme sam razmišljala kako ću nastaviti život bez žene koja je bila uz mene svakog dana. Bez obzira na sve što sam saznala, ona je za mene i dalje bila mama - priznala je.

"Pitala sam je zašto mi je promenila sudbinu"

Kasnije iste godine posetila je Lavonu u zatvoru.

- Prvi put smo razgovarale preko stakla. Nisam mogla da je zagrlim. Kada sam je videla u zatvorskoj uniformi, srce mi se slomilo. Samo sam plakala - rekla je.

Tokom razgovora želela je da konačno čuje istinu.

- Rekla sam joj: "Boli me što znam da nisam tvoja krv. Boli me što zapravo pripadam nekoj drugoj porodici i što si mojim roditeljima oduzela priliku da me odgajaju. Promenila si čitavu moju sudbinu. Kako da ti verujem kada si me celog života lagala?" Ona me je samo pogledala i rekla: "Jednog dana ću ti ispričati". I danas tvrdi da nije kriva, ali ja mislim da jeste - ispričala je.

"Opraštam joj i dalje je volim"

Uprkos svemu što je prošla, Miše kaže da u sebi nije zadržala mržnju.

- Ljudi često ne mogu da razumeju kako mogu da joj oprostim. Ali praštanje donosi mir. Ne znači da opravdavam ono što se dogodilo, već da ne želim da ostatak života provedem noseći bes u sebi. Ona zna da joj opraštam i zna da je i dalje volim. To je istina, ma koliko nekome bilo teško da je razume - rekla je.

Kada je postala punoletna, razmišljala je da se preseli kod biološke porodice, ali je odlučila da ostane sa Majklom.

- Moji biološki roditelji bili su razvedeni i njihova porodična situacija bila je komplikovana. Zato sam izabrala ono što mi je bilo najstabilnije. Vratila sam se kod Majkla. To je bio moj dom. To je bilo mesto na kojem sam se osećala sigurno - objasnila je.

I danas posećuje Lavonu u zatvoru, zadržala je prezime Solomon i priznaje da joj je trebalo mnogo vremena da prihvati činjenicu da je zapravo Zefani Nurs.

- Mislim da sam u početku mrzela Zefani. Trebalo mi je mnogo vremena da prihvatim da su Miše i Zefani zapravo ista osoba. Danas znam da obe žive u meni i da moram da prihvatim oba dela svog života - rekla je.

Do oltara su je ispratila oba oca

Prošle godine Miše se udala, a njena odluka dirnula je mnoge.

Do oltara nisu išla jedan, već dvojica očeva - njen biološki otac i Majkl Solomon, čovek koji ju je odgajio.

- Bio je to jedan od najlepših dana u mom životu. Presrećna sam što je moj pravi tata otvorio svoje srce i dozvolio da do oltara idem zajedno sa njim i čovekom koji me je odgajio. Taj trenutak pokazao je da ljubav može da pobedi i najteže životne priče - zaključila je.

Foto: Printscreen, Printscreen Youtube/ This Morning

Kurir.rs