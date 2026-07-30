Slušaj vest

Stotine turista su evakuisane dok se vatrogasci bore sa velikim šumskim požarima i požarima na otvorenom u Londonui grofoviji Safok. Skoro pola Engleske je pogođeno požarima, a kako vlasti navode i izuzetno ozbiljnom sušom.

Požar na području Danvič Hita izbio je juče oko 17:30 časova i brzo se širi u pravcu nuklearne elektrane "Sajzvel B", koja se nalazi na oko četiri kilometra od požara.

Vatrogasna i spasilačka služba Safoka saopštila je da ulaže velike napore kako bi zaštitila kuće, dok je tokom noći evakuisano oko 200 kamp-prikolica iz turističkog kompleksa "Cliff House Holiday Park".

Toplotni talas i suša pogoduju širenju požara

Stručnjaci su upozorili da Velikoj Britaniji prete "izuzetno razorni" požari, jer su delovi Engleske potpuno isušeni posle višenedeljnih visokih temperatura. Zemlju je zahvatio četvrti toplotni talas ove godine, a temperatura je juče dostigla i do 35 stepeni Celzijusa.

Zbog visokih temperatura izdata su narandžasta upozorenja za Istočni Midlends, istočnu i jugoistočnu Englesku, kao i za London. Građanima je savetovano da izbegavaju područje zahvaćeno požarom i da zbog gustog dima drže zatvorene prozore i vrata.

1/6 Vidi galeriju Požari u Velikoj Britaniji Foto: Joe Giddens, PA Images / Alamy / Profimedia

Vanredna situacija zbog požara

Vatrogasna služba Safoka proglasila je požar velikim incidentom zbog njegove veličine i složenosti. Vatra je izbila na području u blizini obalskih kuća poznatih kao "Coastguard Cottages".

Iako se požar širi prema nuklearnoj elektrani "Sajzvel B", za sada se ne smatra da je ona neposredno ugrožena. Komandant vatrogasne stanice Den Dejvis rekao je da su prve ekipe po dolasku zatekle veliki šumski požar koji se, pod uticajem jakog vetra, veoma brzo širio.

- Na terenu je trenutno oko 90 vatrogasaca koji u izuzetno teškim uslovima ulažu ogromne napore da stave požar pod kontrolu. Ostaćemo ovde dok požar u potpunosti ne bude ugašen - rekao je Dejvis.



Vlasti upozoravaju na nestašicu vode

Britanska Agencija za zdravstvenu bezbednost (UKHSA) zadržala je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura do četvrtka ujutru, uz upozorenje da vrućine predstavljaju ozbiljan rizik, posebno za starije osobe i druge osetljive grupe.

Direktorka za vode u Agenciji za životnu sredinu i predsednica Nacionalne grupe za sušu Helen Vejkem izjavila je da se voda trenutno troši brže nego što priroda može da je obnovi.

- Druga uzastopna letnja suša predstavlja izuzetno ozbiljnu situaciju koja će ostaviti dugotrajne posledice po životnu sredinu, biljni i životinjski svet, ali i ekonomiju - upozorila je.



Više od 700 požara ove godine

Meteorološka služba Velike Britanije procenila je da bi svi novi požari koji izbiju u Londonu, jugoistočnoj i istočnoj Engleskoj mogli da postanu "izuzetno razorni".

Prema podacima Nacionalnog saveta vatrogasnih službi (NFCC), vatrogasci u Engleskoj i Velsu su tokom 2026. godine intervenisali na čak 706 požara na otvorenom, od čega je više od 200 zabeleženo u poslednje dve sedmice.

Trenutno širom Ujedinjenog Kraljevstva gori osam velikih požara koji su pod stalnim nadzorom, dok zvaničnici upozoravaju da i dalje postoji visok rizik od izbijanja novih.

Veliki požar i u Škotskoj

Istovremeno, u Škotskojvatrogasci nastavljaju borbu sa velikim požarom u planinskom području Kengorms, koji traje već dve sedmice. Zbog požara je evakuisano više domaćinstava, dok su ogromne površine šuma, vresišta i travnjaka potpuno izgorele.

Zamenik pomoćnika načelnika Škotske vatrogasne i spasilačke službe Majkl Hamfris izjavio je da ekipe ostvaruju značajan napredak u gašenju požara, ali je upozorio da i dalje postoji velika opasnost od ponovnog rasplamsavanja.