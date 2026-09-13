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Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske sastaju se u ponedeljak kako bi potpisali sporazum čiji je cilj da se pokrene raspad Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, otkriva "Telegraf". Na sastanku bez presedana u Kardifu, troje premijera potpisaće zajedničku deklaraciju kojom zahtevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti.

Sastanak dolazi nakon što je Endi Bernam poslanicima nagovestio da bi odobrio novi referendum u Škotskoj ukoliko za njega postoji "jasan konsenzus".

Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: Leon Neal/Pool Getty Images Europe

Samit će biti održan samo dva dana nakon što je Donald Tramp izjavio da bi "voleo da vidi ujedinjenu Irsku". Tokom posete Dablinu, rekao je da bi pripajanje Severne Irske Republici Irskoj bila "sjajna stvar" pa pitao "kako bi to uopšte moglo da bude loše?"

Tramp se pojavio u trenutku kada nacionalistički lideri pojačavaju pritisak na premijera, koji je prenošenje ovlašćenja na Englesku stavio u središte svog političkog programa.

1/13 Vidi galeriju Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP, NEIL HALL/EPA, Kin Cheung/AP

Džon Svini, lider Škotske nacionalne partije (SNP) i premijer Škotske, izjavio je da se Bernam "suočava sa tim da će u istoriji ostati upamćen kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".

Loš rezultat laburista u Velsu na majskim izborima znači da su sada u sva tri entiteta na vlasti stranke koje podržavaju nezavisnost i to prvi put. "Plaid Cymru" ("Partija Velsa") je ostvario veliki skok i postao najveća stranka u velškom parlamentu Senedu, dok je njen lider Rin ap Jorvert preuzeo funkciju premijera Velsa.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

U međuvremenu, SNP je učvrstio poziciju dominantne političke snage u Škotskoj, uprkos tome što je izgubio šest mesta u parlamentu Holirudu, dok su Reformistička stranka i Zeleni ostvarili uspeh.

"Šin Fejn" je pobedio na izborima za Stormont 2022. godine, iako je bojkot Demokratske unionističke partije (DUP) značio da je Mišel O'Nil morala da čeka do 2024. da postane premijerka Severne Irske.

Očekuje se da će Šin Fejn zadržati vlast kada građani ponovo budu glasali naredne godine.

Troje lidera, kojima će se pridružiti Meri Lu Mekdonald, predsednica "Šin Fejna" i liderka opozicije u Irskoj, sastaju se u hotelu "St Dejvid" sa pet zvezdica, sa pogledom na Kardifski zaliv, kako bi razgovarali o zajedničkom pokretanju nove kampanje za nezavisnost.

1/11 Vidi galeriju Donald Tramp u dvodnevnoj poseti Irskoj Foto: Clodagh Kilcoyne, PA Images / Alamy / Profimedia, Julia Demaree Nikhinson/AP

"Status kvo nije više održiv"

- Po prvi put ikada, Škotsku, Vels i Severnu Irsku vode premijeri koji podržavaju nezavisnost. Ne može biti jasnijeg znaka da status kvo nije održiv i da Vestminster mora da se pripremi za budućnost bez Ujedinjenog Kraljevstva. Zamah ka ozbiljnim ustavnim promenama je neporeciv. Endi Bernam sada mora da se suoči sa idejom da će u istoriji ostati upamćen kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva. Sutra u Kardifu se radujem razgovoru o boljoj budućnosti sa partnerima sa svih strana ostrva, a ona može doći samo sa novim početkom koji donosi nezavisnost - rekao je Džon Svini, premijer Škotske.

Severna Irska Foto: Zoonar GmbH / Alamy / Alamy / Profimedia

Troje premijera iskoristiće susret da potpišu zajedničku deklaraciju kojom potvrđuju pravo svojih nacija na samoopredeljenje.

Izvori su za "Telegraf" rekli da je cilj da se dodatno izvrši pritisak na Bernama, nakon njegove izjave tokom postavljanja pitanja u parlamentu u sredu da bi novi referendum o nezavisnosti Škotske mogao da bude održan ukoliko ga podrži javno mnjenje.

Premijer je u parlamentu rekao da je uslov za održavanje glasanja o odvajanju "potpuno isti u Škotskoj kao i u Severnoj Irskoj."

Prema odredbama Sporazuma na Veliki petak, postoji mogućnost održavanja referenduma o ujedinjenju Irske. U sporazumu stoji da bi referendum trebalo da bude održan ukoliko se "učini verovatnim" da bi većina stanovnika Severne Irske glasala za izlazak iz Ujedinjenog Kraljevstva.

1/12 Vidi galeriju Endi Bernam, novi premijer Velike Britanije Foto: Alastair Grant/AP

"Da sam unionista, bio bih veoma zabrinut"

- Bernam je zabrljao kada je u slučaju Severne Irske upotrebio argument koji se odnosi na Škotsku, a onda je ove nedelje ponovo zabrljao kada je za Škotsku upotrebio argument koji se odnosi na Severnu Irsku. Bernam nije pročitao svoje materijale i čini se da ne zna osnovne stavove britanske vlade o Uniji. Da sam unionista, bio bih veoma zabrinut - rekao je izvor blizak Sviniju.

Posle razgovora, tokom kojih će potpisati memorandum o razumevanju kojim se njihove stranke obavezuju na saradnju, premijeri će održati konferenciju za novinare.

Sporazum će obuhvatiti četiri oblasti - ekonomiju, energetiku, EU i međunarodnu saradnju, kao i pitanje samoopredeljenja.

Sve tri stranke složiće se da njihove nacije treba da budu deo Evropske unije - Škotska i Vels kao nove članice, a Severna Irska kao deo Republike Irske.

Zastava Engleske Foto: AP

Memorandum o razumevanju obavezaće ih i na jačanje odnosa sa evropskim "susedima" dok se pripremaju za nezavisnost. Deo sporazuma posvećen ekonomiji tvrdi da britanski ekonomski model ne funkcioniše u interesu građana Škotske, Velsa i Severne Irske.

Očekuje se da će "Plaid Cymru" iskoristiti sastanak kako bi izvršio pritisak na Bernama da velškoj vladi prenese dodatna ovlašćenja u oblasti poreza i javne potrošnje.

Stranka zahteva prihode od Crown Estatea, uključujući i prihode od vetroparkova na moru, koji trenutno odlaze u državnu kasu.

Stranka takođe želi da laburisti zamene Barnetovu formulu izdašnijim finansijskim aranžmanom i prenesu dodatna ovlašćenja, uključujući ona koja se odnose na policiju i finansiranje železnice.

Izvor iz "Plaid Cymru" rekao je da postoji "snažan argument za praktičnu političku saradnju u oblastima kao što su energetika, ekonomija i naš odnos sa Evropom, kao i po širim političkim i ustavnim pitanjima sa kojima se naše nacije suočavaju i po pitanju prava na samoopredeljenje".

- Naše stranke imaju mnogo toga da dobiju zajedničkim radom, kao partneri i ravnopravni, tamo gde delimo zajedničke interese i gde saradnja može da poboljša život ljudi koje predstavljamo - dodao je izvor.

1/9 Vidi galeriju Donald Tramp u Škotskoj Foto: Tolga Akmen/EPA

"Irsko jedinstvo nije pusta želja"

Izvor iz "Šin Fejna" rekao je da će lideri razgovarati o tome "kako svaka nacija ima pravo da demokratskim putem oblikuje sopstvenu budućnost, vođena voljom svog naroda".

- Sporazum na Veliki petak daje nam demokratska sredstva da to odlučimo i sada je vreme da se ozbiljno pripremimo za taj izbor. Irsko jedinstvo nije pusta želja. Rad na izgradnji nove Irske mora početi sada - rekao je izvor.

U pismu Sviniju, poslatom u četvrtak, premijer Velike Britanije je insistirao da je novi referendum o nezavisnosti Škotske "isključen" pre narednih parlamentarnih izbora.

Zastave Škotske i Velsa Foto: Shutter

On je insistirao da "ne postoji konsenzus za referendum o nezavisnosti u Škotskoj, niti postoji jasan osnov za tvrdnju da većina ljudi u Severnoj Irskoj trenutno želi da se odvoji od Ujedinjenog Kraljevstva".