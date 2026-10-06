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Jedna žena iz Viskonsina optužena je da se lažno predstavljala kao nastavnica, ali ne da bi obrazovala i inspirisala učenike, već da bi im sasula u lice sve što joj smeta kod današnje dece.

Ejmi Džouns (23) došla je 24. septembra u srednju školu koju je nekada pohađala, predstavljajući se kao nastavnica na zameni, a zatim je gotovo tri školska časa vređala učenike, psovala ih i postavljala im nepristojna pitanja, pre nego što je udaljena iz škole, saopštile su vlasti okruga Milvoki.

Učenici Međunarodne srednje škole Rufus King rekli su školskom policajcu da je Džouns "koristila psovke, rasne uvrede i seksualno ponižavajuće izraze, kao i da je učenike u učionici razvrstavala prema rasi i polu", navodi se u krivičnoj prijavi do koje je došao lokalni portal WISN.

Foto: Printscreen

Učenike vređala i postavljala im nepristojna pitanja

Navodno je jednog učenika nazvala "debeljkom", dok je jednu učenicu pitala "da li želi da bude striptizeta ili prostitutka". Dvojici belih učenika navodno je rekla da "izgledaju kao tip ljudi koji bi započeli pucnjavu u školi", ispričao je vlastima jedan 16-godišnji učenik.

Džouns je navodno pitala učenike i da li neko od njih ima vejp ili marihuanu, jer je čas bio "jebeno dosadan i iritantan", preneo je Fox6 News Milwaukee, pozivajući se na krivičnu prijavu.

Džouns je iz škole izvela policija nakon što je direktorka Dorin Badiljo saznala šta se događa.

Badiljo je istražiteljima rekla da je tog dana osam nastavnika prijavilo da su bolesni, dok je pronađeno samo sedam zamena, zbog čega veruje da je Džouns jednostavno "imala sreće" i uspela da se ubaci u školu.

Kada ju je policija ispitala, Džouns je navodno rekla da je otišla u svoju nekadašnju srednju školu "jer joj je bilo dosadno", kao i da "mrzi decu i da je samo želela da se zajebava".

Preti joj do 21 godine zatvora

Džouns je prošlog četvrtka privedena, pokazuju podaci lokalnog zatvora.

Protiv nje je podignuto šest optužbi za krivična dela, uključujući jednu za lažno predstavljanje kao javni službenik i pet tačaka koje se odnose na izlaganje deteta štetnim sadržajima. Ukoliko bude proglašena krivom, mogla bi da bude osuđena na najviše 21 godinu zatvora.

Njeni advokati naveli su da se Džouns leči od bipolarnog poremećaja i da je na dan kada se navodno predstavljala kao nastavnica na zameni imala problem sa dostavljanjem terapije, preneo je WISN.

Badiljo je u saopštenju upućenom školskoj zajednici navela da javne škole Milvokija sprovode sopstvenu istragu o ovom slučaju.

"Nastavićemo da preduzimamo sve odgovarajuće mere kako bismo osigurali da Međunarodna srednja škola Rufus King ostane bezbedno i prijatno mesto za naše učenike i zaposlene", rekla je Badiljo.