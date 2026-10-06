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Pre nego što je izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk pošlo po zlu, komesar za zatvore Frenk Strada je navodno već imao istoriju propusta tokom izvršenja smrtnih kazni u dve savezne države, piše CNN.

Guverner Tenesija Bil Li saopštio je u subotu da će komesar za zatvore Strada krajem ovog meseca podneti ostavku, nakon kritika koje su usledile kada je neuspešni pokušaj izvršenja smrtne kazne ostavio Pajk na respiratoru i bez svesti u bolnici. Manje od tri godine ranije, Li je doveo Stradu na čelo Odeljenja za korekcije, zaduživši ga da reformiše sistem izvršenja smrtnih kazni u Tenesiju, nakon višegodišnjih zabrinutosti zbog načina na koji ta savezna država sprovodi smrtnu kaznu.

Međutim, na prethodnoj funkciji u zatvorskom sistemu Arizone, Strada je nadgledao tri izvršenja smrtne kazne koja su izazvala zabrinutost među zvaničnicima i posmatračima, koji su tvrdili da izvršioci nisu poštovali zvanične procedure države. Pod njegovim sadašnjim rukovodstvom, Pajk je druga osoba ove godine koju zvaničnici Tenesija nisu uspeli da pogube zbog problema sa ubrizgavanjem smrtonosne injekcije.

Teške posledice koje je Pajk preživela skrenule su pažnju na Stradinu istoriju nadgledanja izvršenja koja nisu sprovedena prema uobičajenom protokolu, kao i na šira pitanja u vezi sa smrtnom kaznom koja postavljaju i njeni zagovornici i protivnici. Li je obustavio izvršenja smrtnih kazni do kraja godine, dok traje istraga.

"Savezna država Tenesi mora da počne da govori svojim građanima tačno šta radi, kako bi oni u demokratskom procesu mogli da odluče da li je to ono što žele da se radi u njihovo ime. Ovo mučno izvršenje ostavlja toliko pitanja na koja savezna država Tenesi neće želeti da odgovori", rekao je advokat Kriste Pajk Stiven Ferel za CNN-ovog Džejka Tapera u nedelju.

Pošto je objavljena njegova ostavka, Strada je rekao da je "povlačenje sa funkcije u najboljem interesu građana Tenesija dok traje nezavisna revizija".

"Verujem da je ova revizija u potpunosti opravdana i neophodna i radujem se što ću učiniti sve što mogu da pomognem u utvrđivanju šta se tačno dogodilo", naveo je Strada u saopštenju u subotu.

Evo najnovijih informacija o Stradinim poslednjim danima na čelu zatvora u Tenesiju i onome što se dogodilo u komori za izvršenje smrtne kazne tokom pokušaja pogubljenja Kristе Pajk.

Foto: Tennessee Department of Correction, Shutterstock

Šef zatvora ranije nadgledao propuste tokom izvršenja u Arizoni

Kancelarija državnog tužioca u subotu je angažovala Eda Stentona, bivšeg američkog tužioca, da sprovede nezavisnu reviziju postupanja Odeljenja za korekcije tokom izvršenja smrtne kazne nad Pajk, saopšteno je iz kancelarije guvernera Lija.

Stenton je prethodno nadgledao nezavisnu reviziju protokola za smrtonosne injekcije u Tenesiju 2022. godine, nakon koje je savezna država značajno izmenila svoj protokol, navodi se u saopštenju guvernerove kancelarije.

Strada je 2023. godine preuzeo rukovodstvo nad Odeljenjem za korekcije Tenesija, sa zadatkom da, između ostalog, sprovede novi protokol. Kao veteran Ratnog vazduhoplovstva, Strada je bio visoki zvaničnik zatvorskog sistema Arizone, a prethodno je gotovo 30 godina radio u Federalnom birou za zatvore.

Kada je imenovao Stradu na čelo agencije, Li je rekao da ga njegovo "veliko iskustvo u upravljanju zatvorskim sistemom i sprovođenju zakona čini veoma pogodnim za vođenje Odeljenja za korekcije".

Foto: Tennessee Department of Correction

Strada je bio zamenik direktora Odeljenja za korekcije, rehabilitaciju i reintegraciju Arizone. Njegov mandat obeležile su kontroverze oko tri izvršenja smrtnih kazni, sprovedena nakon osmogodišnjeg moratorijuma u toj saveznoj državi.

Advokati su naveli da su u sva tri slučaja postojali problemi sa uspostavljanjem intravenske linije kroz koju je trebalo ubrizgati smrtonosni lek. Problemi su naveli guvernera Arizone da zatraži nezavisnu reviziju protokola za izvršenje smrtnih kazni. Revizija u Arizoni najavljena je nekoliko nedelja nakon što je Li postavio Stradu na njegovu sadašnju funkciju u Tenesiju.

U izjavi pod zakletvom iz 2023. godine, Rajan Tornel, direktor Odeljenja za korekcije Arizone, rekao je da nije mogao da pronađe "dovoljno dokumentacije" o procedurama izvršenja smrtnih kazni iz vremena prethodne administracije, u kojoj je bio i Strada. Naveo je "nekoliko kritičnih problema" koji su uticali na sposobnost agencije da sprovodi izvršenja, uključujući nedostatak stručnosti, efikasnost lekova za smrtonosne injekcije i procedure koje se odnose na tim za postavljanje intravenskih linija.

Tornel je rekao da nije mogao da pronađe dokumentaciju u kojoj je navedeno ime farmaceuta koji je pripremao smrtonosne lekove. Ne navodeći Stradino ime, rekao je da je prethodni zamenik direktora bio glavna osoba za kontakt sa farmaceutom, ali da nije vodio nikakvu evidenciju. Takođe je naveo da se nije mogla garantovati efikasnost tadašnjih zaliha smrtonosnog leka i da je bilo potrebno testiranje kako bi se pre upotrebe osigurala njegova bezbednost i efikasnost.

Istovremeno, rekao je da je timu zaduženom za intravenske linije, koji je učestvovao u poslednjem izvršenju smrtne kazne u toj saveznoj državi, prethodna administracija naložila da koristi samo centralnu liniju kroz femoralnu venu, što je bilo protivno pravilima odeljenja.

Foto: Tennessee Department of Correction

Dva neuspešna pokušaja izvršenja smrtne kazne u Tenesiju

U Tenesiju su se poslednjih meseci pojavila brojna pitanja u vezi sa protokolom Odeljenja za korekcije tokom izvršenja smrtnih kazni, uključujući način postavljanja intravenskih linija za ubrizgavanje smrtonosnih doza.

Slučaj Kristе Pajk nije bio prvi put da su zvaničnici te savezne države imali problema sa smrtonosnim injekcijama. U maju su zvaničnici obustavili izvršenje smrtne kazne nad Tonijem Karutersom, nakon što osoblje nije uspelo da postavi drugu intravensku liniju, iako je jedna prethodno postavljena na njegovoj desnoj ruci.

Kasnije je, u avgustu, izvršena smrtna kazna nad Entonijem Darelom Hinesom, bez prijavljenih problema sa postavljanjem intravenskih linija, prema pisanju Asošijeted presa.

Aktivisti navode da problemi sa procedurama u Tenesiju ukazuju na šire probleme povezane sa smrtnom kaznom.

"To nije izolovan slučaj koji se odnosi samo na jednu osobu ili jedan tim za izvršenje smrtne kazne", rekla je za CNN Ket Džutras, izvršna direktorka neprofitne organizacije Death Penalty Alternatives for Arizona. "Ako na to gledamo samo iz tog uskog ugla, ne vidimo širu sliku same smrtne kazne i činjenice da su smrtonosne injekcije samo deo mnogo većih problema".