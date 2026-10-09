Britanija je uvela nove sankcije protiv 12 tankera iz ruske 'flote u senci', kao i protiv kripto berzi i platformi za plaćanje
Planeta
NOVI UDARAC ZA RUSIJU! Velika Britanija uvela sankcije protiv "flote u senci", kripto berzi i dobavljača za ruske rakete i dronove
- Britanija je uvela nove sankcije protiv 12 tankera iz ruske 'flote u senci', kao i protiv kripto berzi i platformi za plaćanje koje, kako navodi, pomažu zaobilaženje finansijskih mera.
- Na listi su i 17 entiteta i pojedinaca povezanih sa nabavkom robe ključne za rusku vojnu proizvodnju, uključujući mašinske alate, elektroniku i materijale za rakete i dronove.
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Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije objavilo je u četvrtak nove sankcije usmerene protiv pojedinaca i entiteta za koje navodi da su umešani u proizvodnju ili transport ruske nafte, olakšavanje vojne proizvodnje i zaobilaženje sankcija u sektoru finansijskih usluga.
Paket uključuje:
- Još 12 naftnih tankera za koje Britanija navodi da posluju u okviru ruske "flote u senci" i pomažu Moskvi da izbegne sankcije na izvoz nafte;
- Tri kripto berze i dve platforme za plaćanje za koje Britanija sumnja da ih Rusija koristi za zaobilaženje finansijskih sankcija;
- Britanija je navela da su dva od tih sankcionisanih entiteta obrađivala i omogućavala transakcije sa nelegalnom finansijskom mrežom A7;
- Sedamnaest entiteta i pojedinaca umešanih u nabavku robe za koju Velika Britanija, SAD i EU smatraju da je od ključnog značaja za ruske ratne napore, uključujući uvoznike mašinskih alata, elektronike i materijala iz Rusije koji se koriste za proizvodnju raketa i dronova.
Ambasada Rusije u Londonu nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.
(Kurir.rs/Rojters)
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