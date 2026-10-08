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Ukrajina ostaje otvorena za obnovu konstruktivnog dijaloga sa Južnom Korejom, uprkos odluci Seula da povuče svog ambasadora iz Kijeva, izjavio je portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihi.

Seul je povukao ambasadora zbog nesuglasica u vezi sa severnokorejskim ratnim zarobljenicima.

On je rekao da je ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova ove nedelje pozvalo ambasadora Južne Koreje u Ukrajini kako bi mu predstavilo stav Kijeva i pokušalo da pronađe konstruktivno rešenje.

"Prenet mu je stav ukrajinske strane. Uvereni smo da diplomatija treba da prevlada nad emocijama. Uprkos odluci Seula da povuče ambasadora, Ukrajina ostaje otvorena za obnovu konstruktivnog dijaloga - čak i ako za to bude potrebno vreme", rekao je Tihi novinarima, prenosi Ukrinform.

Vlada Južne Koreje prethodno je odlučila da povuče ambasadora iz Kijeva zbog neslaganja sa ukrajinskom stranom u vezi sa objavljivanjem informacija o dvojici severnokorejskih vojnika koji su zarobljeni u Ukrajini.

Seul je izrazio "duboko žaljenje nakon što je Ukrajina "osporila postojanje dogovora o neobjavljivanju informacija u vezi sa predajom dvojice severnokorejskih ratnih zarobljenika Južnoj Koreji".

Južnokorejski ministar spoljnih poslova Čo Hjon istakao je da je od početka postojao dogovor da se slučaj drži u tajnosti kako bi se zaštitili vojnici i njihove porodice koje su ostale u Severnoj Koreji.

On je naveo da je ukrajinska strana prva zatražila da se informacija ne objavljuje.

Savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije Dmitro Litvin izjavio je da dogovor o poverljivosti nije postojao i ocenio da ne bi bilo ispravno skrivati informacije o tome gde ratni zarobljenici odlaze.

Iz kabineta ukrajinskog predsednika ranije je za južnokorejsku agenciju Jonhap objašnjeno da je Kijev objavio samo informaciju o samoj predaji zarobljenika, bez otkrivanja detalja procesa.

Ukrajina je potom uputila izvinjenje Južnoj Koreji zbog objavljivanja informacije o predaji dvojice severnokorejskih ratnih zarobljenika Seulu. Međutim, južnokorejski ministar spoljnih poslova ocenio je da izvinjenje nije ispunilo očekivanja tamošnje vlade.