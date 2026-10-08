Slušaj vest

Iz sedišta NATO u Briselu danas je saopšteno da Rusija nema razloga da brine zbog nuklearne vežbe, koja će biti održana u Italiji od 13. do 23. oktobra.

U saopštenju se navodi da će 17 saveznika učestvovati u godišnjoj vežbi, koja dolazi posle razmene pisama između Moskve i NATO, koja je usledila nakon što su članice NATO u avgustu izvele vežbe u blizini ruske enklave Kalinjingrad.

"Ovo sprovodimo svake godine i jasna je poruka zemljama poput Rusije da nema razloga za brigu. Ovo je predvidljivo i nema razloga da se donose progrešne procene", rekla je direktorka NATO za nuklearnu politiku Nasima Barouz, prenosi Politiko.

„Cilj vežbe je prvenstveno obuka savezničkih snaga, kako bismo bili spremni i kako bismo osigurali bezbednost naših nuklearnih kapaciteta”, dodala je.

Posle NATO vežbi kod Kalinjingrada, Moskva je uputila pismo u kojem je zapretila udarima na teritoriju saveznika i pominjala upotrebu nuklearnog arsenala.

Pukovnik američke vojske Dejvid Bul, načelnik NATO za nuklearne operacije, rekao je da je odziv na vežbu „sličan” onom iz prethodnih godina i dodao da ona obuhvata sve - od „simulirane uzbune, do vežbe letenja u realnim uslovima”, ali bez „upotrebe pravog nuklearnog oružja”.

U vežbu će biti uključeni avioni sa dvostrukom namenom, sposobni da nose i konvencionalno i nuklearno oružje, i kopnene trupe koje će pružati podršku vežbi i vršiti obuku za utovar, punjenje gorivom i održavanje aviona.

Kurir.rs/Politiko

Ne propustitePlanetaKREMLJ UMIRUJE EVROPU I NATO! Peskov: Moskva ne namerava da upotrebi nuklearno oružje, osim ako ne planiraju da prete Rusiji
12301-ap-alexander-zemlianichenko.jpg
PlanetaRUSIJA POSLALA DOKUMENT NATO-U: U slučaju izolacije Kalinjingrada napašćemo centre odlučivanja u zemljama članicama! Mogući i NUKLEARNI UDARi!
w-99332979.jpg
Planeta"BRANIĆEMO KALINJINGRAD I NUKLEARNIM ORUŽJEM": Rusija oštro upozorila NATO, alijansa osudila "neodgovornu nuklearnu retoriku"!
465465465.jpg
PlanetaRUSIJA ZAPRETILA NUKLEARNIM ORUŽJEM! "Na svaki potez Britanije ili NATO protiv ruske teritorije odgovorićemo svim raspoloživim sredstvima"!
sramat 2.jpg
PlanetaMARK RUTE UPOZORIO PUTINA: Rusi su svesni šta bi se desilo u slučaju napada na članicu NATO
mark-rute-i-vladimir-putin-07.02.2014.jpg
PlanetaFICO UPOZORIO: Neki zapadni političari žele RAT između NATO i Rusije! (VIDEO)
profimedia-0993162322.jpg