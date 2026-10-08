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Iz sedišta NATO u Briselu danas je saopšteno da Rusija nema razloga da brine zbog nuklearne vežbe, koja će biti održana u Italiji od 13. do 23. oktobra.

U saopštenju se navodi da će 17 saveznika učestvovati u godišnjoj vežbi, koja dolazi posle razmene pisama između Moskve i NATO, koja je usledila nakon što su članice NATO u avgustu izvele vežbe u blizini ruske enklave Kalinjingrad.

"Ovo sprovodimo svake godine i jasna je poruka zemljama poput Rusije da nema razloga za brigu. Ovo je predvidljivo i nema razloga da se donose progrešne procene", rekla je direktorka NATO za nuklearnu politiku Nasima Barouz, prenosi Politiko.

„Cilj vežbe je prvenstveno obuka savezničkih snaga, kako bismo bili spremni i kako bismo osigurali bezbednost naših nuklearnih kapaciteta”, dodala je.

Posle NATO vežbi kod Kalinjingrada, Moskva je uputila pismo u kojem je zapretila udarima na teritoriju saveznika i pominjala upotrebu nuklearnog arsenala.

Pukovnik američke vojske Dejvid Bul, načelnik NATO za nuklearne operacije, rekao je da je odziv na vežbu „sličan” onom iz prethodnih godina i dodao da ona obuhvata sve - od „simulirane uzbune, do vežbe letenja u realnim uslovima”, ali bez „upotrebe pravog nuklearnog oružja”.

U vežbu će biti uključeni avioni sa dvostrukom namenom, sposobni da nose i konvencionalno i nuklearno oružje, i kopnene trupe koje će pružati podršku vežbi i vršiti obuku za utovar, punjenje gorivom i održavanje aviona.