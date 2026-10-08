NATO: Rusija nema razloga da brine zbog nuklearne vežbe
- Cilj je obuka i provera spremnosti nuklearnih kapaciteta.
- Vežba obuhvata simulacije i letove bez pravog nuklearnog oružja, uz avione dvostruke namene i kopnenu podršku.
Iz sedišta NATO u Briselu danas je saopšteno da Rusija nema razloga da brine zbog nuklearne vežbe, koja će biti održana u Italiji od 13. do 23. oktobra.
U saopštenju se navodi da će 17 saveznika učestvovati u godišnjoj vežbi, koja dolazi posle razmene pisama između Moskve i NATO, koja je usledila nakon što su članice NATO u avgustu izvele vežbe u blizini ruske enklave Kalinjingrad.
"Ovo sprovodimo svake godine i jasna je poruka zemljama poput Rusije da nema razloga za brigu. Ovo je predvidljivo i nema razloga da se donose progrešne procene", rekla je direktorka NATO za nuklearnu politiku Nasima Barouz, prenosi Politiko.
„Cilj vežbe je prvenstveno obuka savezničkih snaga, kako bismo bili spremni i kako bismo osigurali bezbednost naših nuklearnih kapaciteta”, dodala je.
Posle NATO vežbi kod Kalinjingrada, Moskva je uputila pismo u kojem je zapretila udarima na teritoriju saveznika i pominjala upotrebu nuklearnog arsenala.
Pukovnik američke vojske Dejvid Bul, načelnik NATO za nuklearne operacije, rekao je da je odziv na vežbu „sličan” onom iz prethodnih godina i dodao da ona obuhvata sve - od „simulirane uzbune, do vežbe letenja u realnim uslovima”, ali bez „upotrebe pravog nuklearnog oružja”.
U vežbu će biti uključeni avioni sa dvostrukom namenom, sposobni da nose i konvencionalno i nuklearno oružje, i kopnene trupe koje će pružati podršku vežbi i vršiti obuku za utovar, punjenje gorivom i održavanje aviona.
Kurir.rs/Politiko