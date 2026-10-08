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Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas na sastanku sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rešavanju situacije u regionu Bliskog istoka.

"Naravno, najhitnije pitanje danas je situacija u regionu. Znamo da Iran čini iskrene pokušaje da okonča sukob koji je izbio u regionu bez njegove krivice", rekao je Putin, prenele su RIA Novosti.

Kada je reč o saradnji Rusije i Irana, Putin je rekao da se ona uspešno razvija i jača na osnovu potpisanog sporazuma.

"U ekonomskoj sferi, dešavanja se svakako mogu smatrati pozitivnim: trgovinski promet je prošle godine povećan za više od 21 odsto, a taj trend je nastavljen i u prvih sedam meseci ove godine", naveo je Putin.

Kurir,rs/RIA Novosti

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