PUTIN PORUČIO IRANU: Spremni smo da pomognemo Teheranu da okonča sukob
- Istakao je da Iran pokušava da okonča sukob koji je izbio u regionu bez njegove krivice.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas na sastanku sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom na marginama samita u Turkmenistanu da je Moskva spremna da pomogne Teheranu u rešavanju situacije u regionu Bliskog istoka.
"Naravno, najhitnije pitanje danas je situacija u regionu. Znamo da Iran čini iskrene pokušaje da okonča sukob koji je izbio u regionu bez njegove krivice", rekao je Putin, prenele su RIA Novosti.
Kada je reč o saradnji Rusije i Irana, Putin je rekao da se ona uspešno razvija i jača na osnovu potpisanog sporazuma.
"U ekonomskoj sferi, dešavanja se svakako mogu smatrati pozitivnim: trgovinski promet je prošle godine povećan za više od 21 odsto, a taj trend je nastavljen i u prvih sedam meseci ove godine", naveo je Putin.
Kurir,rs/RIA Novosti