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Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastaće se u petak u Majamiju sa predstavnicima Ukrajine, kako bi razgovarali o novim idejama i predlozima za rešavanje sukoba u Ukrajini, objavio je Rojters.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da se rat u Ukrajini nalazi u opasnoj pat poziciji, dok je predsednik Donald Tramp rekao da planira da uskoro razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Izvor britanske agencije je naveo da će Vitkof i Kušner imati radni sastanak sa ukrajinskom stranom kako bi razmotrili „nove ideje i predloge koje su američki pregovarači počeli da razrađuju sa Rusima i Ukrajincima tokom nedavne posete regionu”.

Sastanku će prisustvovati i predstavnici Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće i Ministarstva finansija SAD, a američki pregovarači su pozvali i savetnike za nacionalnu bezbednost iz Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kao i zvaničnike NATO i Evropske unije.

Očekuje se da će se razgovarati o predlozima za bezbednosne garancije za Ukrajinu, planu za posleratni prosperitet i drugim aspektima sukoba, naveo je izvor Rojtersa.

Kurir.rs/Rojters

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