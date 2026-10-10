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Obilne kiše i bujični pljuskovi izazvali su poplave i poremećaje u saobraćaju na jugu Italije, posebno u Napulju i Brindiziju, dok je u 46 opština u regionu Kampanija na snazi mera zatvaranja škola.

Narandžasti meteo-alarm ostaje na snazi do 15 časova za Napulj, Kampanijsku ravnicu, područje Vezuva i ostrva u Napuljskom zalivu, dok je za ostale regione izdat žuti alarm, prenosi Adnkronos.

U Napulju su poplave posebno pogodile zapadne delove grada, između četvrti Fuorigrota i Banjoli.

Vatrogasci su intervenisali u više opština kako bi sanirali posledice poplava i pomogli vozačima zarobljenim u vozilima.
U mestu Melito uklanjali su oluke i nestabilne delove zida koji su predstavljali bezbednosni rizik.

Zbog nevremena je održan i sastanak koordinacionog centra za vanredne situacije, nakon snažnih pljuskova koji su pogodili metropolitansko područje, posebno opštine Arčano, Grumo Nevano i Đulijano.

U Brindiziju vatrogasci od sinoć rade na uklanjanju posledica obilnih padavina, isušivanju poplavljenih područja i obezbeđivanju ugroženih delova grada. Poplavljen je i podvožnjak za pešake.

Vatrogasci su jutros intervenisali i na pokrajinskom putu 50, između Frankavila Fontane i Vile Kasteli, gde je došlo do incidenta u kojem je učestvovao automobil.

Vozač je spasen i prevezen u bolnicu pre dolaska vatrogasaca.

(Kurir.rs/Tačno)

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