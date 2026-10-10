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Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o načinima kako doći do deeskalacije i okočanja rata u Ukrajini, izajvio je danas američki specijalni izaslanik i pregovarač Stiv Vitkof.

On je dodao da su se učesnici složili da se nastave diplomatski napori kako bi se ostvarili ti ciljevi, preneo je Rojters.
Američki pregovarači tim, pored ostalih, činili su i Vitkof i drugi specijalni izaslanik Džared Kušner.

Ukrajinsku delegaciju činili su šef kabineta predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, direktor Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov, diplomatski savetnik Sergej Kislica i poslanik David Arahamija.

SAD su pozvale i savetnike za nacionalnu bezbednost Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kao i predstavnike NATO-a i Evropske unije.

Vitkof i Kušner posetili su Moskvu i Kijev početkom septembra, a od tada rade sa ruskom i ukrajinskom stranom na ažuriranoj mirovnoj inicijativi.

Kurir.rs/Rojters

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