AMERIKA ĆE IZVRŠITI SMRTNU KAZNU NAD BIVŠIM MAJOROM! Tramp: Apsolutno sam odobrio pogubljenje, još bez odluke o javnom prenosu!
- Još nije odlučeno da li će izvršenje kazne biti javno prenošeno, iako je ministar odbrane Pit Hegset najavio da bi javnost mogla da ga prati.
- Pogubljenje je zakazano za 3. decembar u istoj bazi u Teksasu, gde je Hasan počinio zločin.
Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da je "apsolutno odobrio" pogubljenje bivšeg majora Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u masovnoj pucnjavi u vojnoj bazi Fort hud 2009. godine.
On je dodao da još nije odlučio da li će pogubljenje biti javno prenošeno, prenosi Rojters.
Američki ministar odbrane Pit Hegset najavio je u četvrtak da će javnosti biti omogućeno da prati pogubljenje, koje je predviđeno za 3. decembar u 13 časova po lokalnom vremenu, u istoj bazi u Teksasu u kojoj je Hasan počinio zločin.
Hegset je naveo da je on preporučio izvršenje kazne, a da ju je predsednik SAD Donald Tramp odobrio.
Hasan je u julu 2013. godine osuđen po 13 tačaka optužnice za ubistvo s predumišljajem i 32 tačke za pokušaj ubistva.
Tokom suđenja, rekao je da su mu meta bili vojnici koji su trebalo da budu raspoređeni u Avganistanu, tvrdeći da će učestvovati u "nezakonitom ratu".
Na dan napada otvorio je vatru na pripadnike vojske u medicinskom centru u bazi Fort hud, gde su dolazili na lekarske preglede pre odlaska na teren.
Potom je pratio vojnike koji su bežali kroz zadnji izlaz, a policija ga je zaustavila i razmenila vatru s njim, nakon čega je ranjen.
Kurir.rs/Rojters