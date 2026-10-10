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Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas da je "apsolutno odobrio" pogubljenje bivšeg majora Nidala Hasana, osuđenog za ubistvo 13 ljudi u masovnoj pucnjavi u vojnoj bazi Fort hud 2009. godine.

On je dodao da još nije odlučio da li će pogubljenje biti javno prenošeno, prenosi Rojters.

Američki ministar odbrane Pit Hegset najavio je u četvrtak da će javnosti biti omogućeno da prati pogubljenje, koje je predviđeno za 3. decembar u 13 časova po lokalnom vremenu, u istoj bazi u Teksasu u kojoj je Hasan počinio zločin.

Hegset je naveo da je on preporučio izvršenje kazne, a da ju je predsednik SAD Donald Tramp odobrio.

Hasan je u julu 2013. godine osuđen po 13 tačaka optužnice za ubistvo s predumišljajem i 32 tačke za pokušaj ubistva.

Tokom suđenja, rekao je da su mu meta bili vojnici koji su trebalo da budu raspoređeni u Avganistanu, tvrdeći da će učestvovati u "nezakonitom ratu".

Na dan napada otvorio je vatru na pripadnike vojske u medicinskom centru u bazi Fort hud, gde su dolazili na lekarske preglede pre odlaska na teren.

Potom je pratio vojnike koji su bežali kroz zadnji izlaz, a policija ga je zaustavila i razmenila vatru s njim, nakon čega je ranjen.

Kurir.rs/Rojters

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