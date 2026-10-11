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Francuske vlasti teško se nose sa neredima koji su se iz siromašnijih predgrađa Pariza proširili na čitavu zemlju. Srednjoškolci su uspeli da podignu na noge više od 30 univerziteta koji su obustavili rad ili su ih studenti blokirali. Zbog posledica protesta 500 škola je potpuno ili delimično zatvoreno, a spaljeno je ili demolirano više od 20.

"Naš prioritet je da uspostavimo red" rekla je Mod Brežon, portparol vlade. Ali to nije uspelo, naprotiv vesti o neredima sve su dramatičnije.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Puls Srbije vikend" bili su Nikola Vujinović, istraživač sudija bezbednosti i Dragan Vujičić, novinar.

- Protesti su počeli 17. septembra, ako se ne varam. Zvanična vlast, odnosno predsednik Emanuel Makron i premijer, insistira na tome da iza protesta stoji ekstremna levica Žan-Lika Melanšona. Suštinski, neki delovi te stranke zaista su učestvovali u protestima. Gradonačelnik Sen Denija, koji pripada toj partiji, pogođen je suzavcem, odnosno suzavskom granatom, dok je učestvovao u protestima na strani mladih srednjoškolaca. Dakle, suštinski, ono što je navedeno jeste tačno. Protesti su veoma brzo prerasli u nasilje. Oni nisu ni počeli kao mirni protesti da bi tek naknadno eskalirali. Srednjoškolci i svi oni koji su im se pridružili počeli su sa nasiljem praktično od samog početka, što nije ništa novo - rekao je Vujinović.

Foto: Kurir Televizija

"Francuska ima dugu istoriju nasilnih protesta"

Ukazao je na razloge nezadovoljstva građana i probleme koji već duže vreme opterećuju francusko društvo.

- Nasilni protesti deo su francuske političke kulture. Još od pada Bastilje, pre više od 250 godina, protesti u Francuskoj često imaju takav karakter. Imali smo pokret Žutih prsluka pre desetak godina, a zatim i proteste protiv podizanja starosne granice za odlazak u penziju pre nekoliko godina. Zajedničko svim tim protestima jeste to što se različite društvene grupe veoma brzo solidarišu sa demonstrantima i pridružuju im se. Koliko je meni poznato, razlozi za ove proteste zaista postoje. Obrazovanje u Francuskoj nalazi se u izuzetno lošem stanju, a vlada ne čini ništa da ga unapredi. Štaviše, zbog ukupne ekonomske situacije, najavljuje dodatne mere štednje, koje su zapravo i jedan od uzroka protesta - naveo je.

Kako je voditeljka podsetila, najavljene mere štednje u Francuskoj, koje uključuju smanjenje budžetskih rashoda i brojnih radnih mesta u javnom sektoru, dodatno su produbile nezadovoljstvo građana. Proteste su obeležili i sukobi demonstranata sa žandarmerijom, tokom kojih je bilo više stotina povređenih, dok su pojedini učesnici palili kontejnere, uništavali javnu imovinu i gađali policiju kamenicama i staklenim flašama. Na pitanje kako su snage bezbednosti reagovale na nasilje i na koji način su pokušale da uspostave red, za Kurir TV odgovorio je Vujičić.

- Najveća drama odigrala se prošlog ponedeljka u Tehničkoj školi u 13. arondismanu u Parizu. To je bio svojevrstan reprizni scenario onoga što se dogodilo u Odesi, odnosno onoga što je preživeo naš Miloš Vučević. Pojavili su se ljudi koji su, prema njegovim rečima, bili uvežbani i organizovani. Zatvorili su školu, ubacili baklje i pirotehnička sredstva, dok se unutra nalazilo više od 100 đaka. Policija i vatrogasna služba stigle su oko 19.50, a ljudi su jedva uspeli da izađu iz zgrade. Taj incident je najpre prećutan, a kasnije je dobio prostor u velikim medijima, i to s razlogom. Francuska ima istoriju nasilnih protesta, ali ovo nisu uradili đaci niti studenti, već migranti - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

- Kada su počeli nasilni protesti, koji su bili najavljivani gotovo mesec dana unapred, pojavile su se organizovane migrantske grupe. To znači da je levica, odnosno neko drugi, angažovao te grupe da izazovu incident. Sve što sada vidimo, kako je naveo, deo je šireg procesa. Po njegovom mišljenju, migracije se prvi put u savremenom kontekstu koriste kao okidač i sredstvo političkog pritiska, a slične pojave primećuju se i u Belgiji i Velikoj Britaniji. Velika Britanija suočava se sa dolascima migranata čamcima preko Lamanša, dok se deo stanovništva tome protivi. Istovremeno, većinskom stanovništvu ograničava se mogućnost da otvoreno izražava nacionalne stavove. Juče je general-major Deni Tompson, jednan od najpoznatijih živih britanskih vojnih oficira, izjavio: "Da se ja pitam, ja bih pucao." Time je postalo jasno šta se zapravo događa. Kada je reč o levici i francuskoj tradiciji protesta, levičari su u ovom slučaju "korisni idioti". Smatram da bi takav razvoj događaja mogao da ide u prilog Marin Le Pen i da doprinese njenoj izbornoj pobedi - za Kurir televiziju, zaključio je Vujičić.

01:31 "OVO NISU URADILI ĐACI, VEĆ MIGRANTI" Gosti emisije "Puls Srbije vikend" izneli šokantne tvrdnje o nasilju na ulicama Pariza Izvor: Kurir televizija

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