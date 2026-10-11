PRE 64 GODINE POČEO JE DRUGI VATIKANSKI KONCIL: Događaj koji je promenio Rimokatoličku crkvu, uveo velike novine, ali i stvorio nove podele (FOTO/VIDEO)
- Usvojeno je 16 dokumenata koji su reformisali liturgiju, otvorili dijalog sa drugim religijama i naglasili versku slobodu i ulogu vernika
- Reforme su donele i podele: tradicionalisti su ih smatrali prevelikim odmakom, a sporovi o celibatu, kontracepciji i ulozi žena ostali su otvoreni
Drugi vatikanski koncil, poznat i kao Vatikan II, počeo je 11. oktobra 1962. godine u bazilici Svetog Petra u Rimu. Bio je to 21. vaseljenski sabor Rimokatoličke crkve i jedan od najznačajnijih događaja u njenoj modernoj istoriji.
Koncil je sazvao papa Jovan XXIII, a završen je 1965. godine, tokom pontifikata pape Pavla VI. Cilj je bio da se Crkva prilagodi promenama u savremenom svetu, obnovi svoje delovanje i otvori prostor za dijalog sa drugim hrišćanskim zajednicama, drugim religijama i društvom.
Crkva u svetu koji se menja
Sredinom 20. veka Rimokatolička crkva suočavala se sa posledicama dva svetska rata, dekolonizacijom, sekularizacijom i ubrzanim tehnološkim razvojem. Papa Jovan XXIII, izabran 1958. godine, najavio je sazivanje koncila 25. januara 1959. Želeo je da Crkva otvori vrata savremenom svetu i obnovi svoj pastoralni pristup.
Na koncilu je učestvovalo više od 2.500 biskupa, teologa i posmatrača iz različitih delova sveta. Zasedanja su održavana u četiri faze, od 1962. do 1965. godine.
Promene koje su oblikovale savremenu Rimokatoličku crkvu
Koncil je usvojio 16 dokumenata koji su uticali na bogosluženje, odnose sa drugim religijama i ulogu vernika u Crkvi.
Jedna od najvidljivijih promena bila je reforma liturgije, kojom je omogućena šira upotreba narodnih jezika na misama, umesto isključivog oslanjanja na latinski. Cilj je bio da vernici aktivnije učestvuju u bogosluženju.
Dokument Gaudium et Spes bavio se odnosom Crkve prema savremenom svetu, uključujući pitanja ljudskog dostojanstva, siromaštva, rata i društvene pravde. Deklaracija Nostra Aetate promenila je pristup međureligijskom dijalogu, posebno odnos prema judaizmu i osudila antisemitizam.
Dokument Unitatis Redintegratio podržao je ekumenski dijalog i nastojanja ka jedinstvu hrišćana, dok je deklaracija Dignitatis Humanae istakla značaj verske slobode.
Promene koje su izazvale podele
Iako je koncil otvorio novo poglavlje u istoriji Rimokatoličke crkve, njegove reforme izazvale su i neslaganja. Deo tradicionalista smatrao je da se njima previše odstupa od ranije prakse, dok su drugi vernici i teolozi očekivali još dublje promene.
Pitanja poput svešteničkog celibata, kontracepcije i uloge žena nisu rešena na način koji bi okončao rasprave, pa su nastavila da izazivaju polemike i u narednim decenijama.
Drugi vatikanski koncil ostavio je dugotrajan trag na Rimokatoličku crkvu - promenio je način na koji se održavaju bogosluženja, podstakao dijalog sa drugim hrišćanskim zajednicama i religijama i uticao na odnos Crkve prema savremenom društvu.
(Kurir.rs/Index.hr)