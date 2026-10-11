velika promena u svetu koji se brzo transformisao

velika promena u svetu koji se brzo transformisao

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Drugi vatikanski koncil, poznat i kao Vatikan II, počeo je 11. oktobra 1962. godine u bazilici Svetog Petra u Rimu. Bio je to 21. vaseljenski sabor Rimokatoličke crkve i jedan od najznačajnijih događaja u njenoj modernoj istoriji.

Koncil je sazvao papa Jovan XXIII, a završen je 1965. godine, tokom pontifikata pape Pavla VI. Cilj je bio da se Crkva prilagodi promenama u savremenom svetu, obnovi svoje delovanje i otvori prostor za dijalog sa drugim hrišćanskim zajednicama, drugim religijama i društvom.

Papa Jovan XXIII Foto: Wikipedia

Crkva u svetu koji se menja

Sredinom 20. veka Rimokatolička crkva suočavala se sa posledicama dva svetska rata, dekolonizacijom, sekularizacijom i ubrzanim tehnološkim razvojem. Papa Jovan XXIII, izabran 1958. godine, najavio je sazivanje koncila 25. januara 1959. Želeo je da Crkva otvori vrata savremenom svetu i obnovi svoj pastoralni pristup.

Na koncilu je učestvovalo više od 2.500 biskupa, teologa i posmatrača iz različitih delova sveta. Zasedanja su održavana u četiri faze, od 1962. do 1965. godine.

Papa Pavle VI Foto: AP

Promene koje su oblikovale savremenu Rimokatoličku crkvu

Koncil je usvojio 16 dokumenata koji su uticali na bogosluženje, odnose sa drugim religijama i ulogu vernika u Crkvi.

Jedna od najvidljivijih promena bila je reforma liturgije, kojom je omogućena šira upotreba narodnih jezika na misama, umesto isključivog oslanjanja na latinski. Cilj je bio da vernici aktivnije učestvuju u bogosluženju.

Dokument Gaudium et Spes bavio se odnosom Crkve prema savremenom svetu, uključujući pitanja ljudskog dostojanstva, siromaštva, rata i društvene pravde. Deklaracija Nostra Aetate promenila je pristup međureligijskom dijalogu, posebno odnos prema judaizmu i osudila antisemitizam.

Dokument Unitatis Redintegratio podržao je ekumenski dijalog i nastojanja ka jedinstvu hrišćana, dok je deklaracija Dignitatis Humanae istakla značaj verske slobode.

1/10 Vidi galeriju Papa Lav XIV u Madridu, dočekalo ga 1,2 miliona ljudi Foto: Borja Sanchez-Trillo/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

Promene koje su izazvale podele

Iako je koncil otvorio novo poglavlje u istoriji Rimokatoličke crkve, njegove reforme izazvale su i neslaganja. Deo tradicionalista smatrao je da se njima previše odstupa od ranije prakse, dok su drugi vernici i teolozi očekivali još dublje promene.

Pitanja poput svešteničkog celibata, kontracepcije i uloge žena nisu rešena na način koji bi okončao rasprave, pa su nastavila da izazivaju polemike i u narednim decenijama.