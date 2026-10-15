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Centralna izborna komisija Španije pokrenula je danas disciplinski postupak protiv premijera Pedra Sančeza, zbog konferencije za novinare održane 6. oktobra posle sednice vlade, na kojoj je predstavio novi zakon o stanovanju, saopštila je parlamentarna pres-služba.

Izborna komisija je zatražila uklanjanje spornih izjava sa zvaničnih kanala državnih institucija i naložila Sančezu da se uzdrži od funkcionerske kampanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora, koje je zakazao za 29. novembar, prenosi Rojters.

Slučaj je pokrenut na osnovu tužbe opozicione Narodne stranke, koja je tvrdila da je Sančez koristio vladine resurse za iznošenje poruka karakterističnih za predizbornu kampanju.

Foto: Reduan Dris/EFE

Ovaj slučaj pokreće pitanja o neutralnosti institucija tokom kampanje, što je tema koja može podstaći političke napade, čak i kada se postupci završe samo administrativnim sankcijama.

Pritužbe se često odnose na to da li su nosioci javnih funkcija koristili svoj položaj, resurse ili zvanične događaje za slanje predizbornih poruka posle raspisivanja izbora.

U januaru 2020. godine Centralna izborna komisija je kaznila Sančeza sa 500 evra zbog televizijskog intervjua objavljenog na veb-sajtu vlade.

U oktobru 2023. godine izrečena mu je kazna od 2.200 evra, zbog konferencije za novinare u Briselu tokom kampanje za izbore održane 23. jula, uz obrazloženje da je hvalio postignuća vlade i kritikovao političke protivnike.