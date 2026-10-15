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Premijer Poljske Donald Tusk garantovao je danas u Briselu predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskomda Evropska unija (EU) ne vidi nikakav razlog zašto bi popuštala sankcije uvedene Rusiji i da je za Evropu neprihvatljivo bilo šta što može da pomogne Kremlju da vodi rat u Ukrajini.

"Nema apsolutno nikakvog razloga zbog koga bi EU ublažila sankcije Rusiji. Tu sam da ti to garantujem", kazao je Tusk Zelenskom, sa kojim se sreo na marginama Evropskog saveta u Briselu, javlja poljski portal Virtualna Polska.

Tusk je rekao da te odluke ne zavise samo od Poljske, ali da je, na osnovu razgovora sa ostalim evropskim liderima i danas u Briselu, svima jasno da je EU jedinstvena u stavu da je nužno ne popuštati sa pritiskom na predsednika Rusije Vladimira Putina.

Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

"Na osnovu mojih razgovora ovde svim liderima je jasno da bilo šta što bi moglo da pomogne Putinu i Rusiji da vodi taj rat za Evropu je neprihvatljivo", kazao je poljski premijer. ; Ublažavanje sankcija nezamislivo je i za poljskog predsednika Karola Navrockog i kritikovao je za poslednje dogovore sa Putinom i američkog predsednika Donalda Trampa, iako spada u simpatizere pokreta MAGA.

"Bilo kakav pokušaj da se ublaže sankcije, bilo da dođe iz Evrope ili trećih zemalja, naići će na moju kritiku. Sankcije treba zaoštravati jer samo one mogu da dovedu do slabljenja Rusije. I u debatama sa Trampom sam ponavljao i ponavljaću da na Putinov režim može da ima uticaja samo ekonomska i vojna sila, te odvraćanje", kazao je Navrocki poljskoj televiziji Polsat.

Poljski predsednik nije ocenjivao direktno Trampa, jer je, kako je rekao, on, Navrocki, predsednik države, a ne komentator.