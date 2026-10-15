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Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da neće podneti ostavku, dok su hiljade demonstranata, predvođenih studentima, u Tirani razbijali prozore i sukobljavali se sa policijom za razbijanje demonstracija, koja je upotrebila vodene topove i suzavac.

Foto: Matthieu Mirville/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

„Moja odgovornost je da saslušam, odgovorim na opravdane zabrinutosti i nastavim da vodim Albaniju napred, a svaka drugačija odluka bila bi izdaja Albanaca koji su mi dali snažan mandat da okončam pregovore o članstvu u Evropskoj uniji”, rekao je Rama za Rojters.

Demonstranti optužuju zvaničnike za korupciju i zanemarivanje obrazovanja, a gnevni su i zbog prodaje delova obale radi izgradnje luksuznog odmarališta, iza kojeg stoji Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Na ulicama Tirane su razbacane izgorele kante za smeće, uništena autobuska stajališta i polomljeni semafori. Policija je koristila suzavac, šok-bombe i vodene topove protiv demonstranata koji su bacali kamenje, zapalili kiosk, postavili barikade i upali u jednu banku.

Demonstranti zahtevaju ostavku Rame, navodeći da niko nije obraćao pažnju na njihove primedbe tokom leta, kada su održavani uglavnom mirni protesti protiv Kušnerovog projekta.

Studentkinja koja se predstavila kao Kjara rekla je da su glavni problemi visoki troškovi života, slabe mogućnosti za zapošljavanje i korupcija.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

„Naš premijer je definicija za reč korupcija. Posao u struci možeš da dobiješ samo ako poznaješ nekoga ko poznaje nekoga”, rekla je ona tokom današnjeg protesta.