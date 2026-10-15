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Najmanje 19 osoba povređeno je u sudaru komercijalnog voza i autobusa na ulazu u tunel ispod Lamanša, u francuskom departmanu Pa de Kale, a petoro povređenih nalazi se u kritičnom stanju.

Za sada nisu dostupni dodatni detalji o okolnostima nesreće, identitetu povređenih niti o tome kako je došlo do sudara.

Kurir.rs/Agencije

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