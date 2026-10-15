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SUDAR VOZA I AUTOBUSA U TUNELU ISPOD LAMANŠA: Najmanje 19 osoba povređeno, petoro u kritičnom stanju (FOTO)
- Najmanje 19 osoba povređeno je u sudaru komercijalnog voza i autobusa na ulazu u tunel ispod Lamanša, u francuskom departmanu Pa de Kale.
- Petoro povređenih je u kritičnom stanju, a za sada nema dodatnih detalja o okolnostima nesreće.
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Najmanje 19 osoba povređeno je u sudaru komercijalnog voza i autobusa na ulazu u tunel ispod Lamanša, u francuskom departmanu Pa de Kale, a petoro povređenih nalazi se u kritičnom stanju.
Za sada nisu dostupni dodatni detalji o okolnostima nesreće, identitetu povređenih niti o tome kako je došlo do sudara.
Kurir.rs/Agencije
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